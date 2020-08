Como ocorre todo ano, está em andamento a campanha de consumo consciente de água da Saneago para enfrentamento ao período de estiagem em Goiás. Intitulada “Consumo consciente preserva o meio ambiente”, a iniciativa conta, mais uma vez, com a participação dos queridos mascotes Banja e Sato – Banja, “o esbanjador”, e Sato, “o sensato”. A novidade desta segunda temporada é a inclusão de uma nova personagem: Dona Faísca – aquela vizinha querida, mas que insiste em manter velhos hábitos, como atear fogo no lixo e varrer a calçada com a mangueira.

A chegada da nova personagem chama a atenção para a questão das queimadas. Focos de incêndio são uma das principais causas de destruição da vegetação nativa às margens de cursos d’água. O coordenador da Barragem do Ribeirão João Leite, Ivaltemir Carrijo, explica que, ao se alastrar pela mata ciliar, o fogo torna o terreno desertificado: “Isso compromete a proteção do reservatório contra o acúmulo de sedimentos, consequentemente, diminuindo o volume do manancial”. Segundo ele, a área de proteção do reservatório, que é formada pelo Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (Peamp) e pelo Parque Estadual João Leite, sofre com queimadas anualmente desde o início da operação da barragem, em 2011.

Elas costumam ocorrer no período de julho a outubro, sendo mais intensas entre agosto e setembro, devido às altas temperaturas do período de estiagem. Normalmente, as causas estão relacionadas à presença indevida de pessoas nessas áreas para atividades de recreação e pesca, que, ao acenderem fogueiras e jogarem bitucas de cigarro na vegetação, desencadeiam os focos de incêndio. Para evitar esse tipo de ocorrência, a Saneago conta com equipe de vigilantes e parceria com o Corpo de Bombeiros, visando garantir a preservação do meio ambiente e a qualidade da água consumida pelos goianos.

Campanha

Por meio de ações nas redes sociais, rádios e TVs de todo o estado, a campanha “Consumo consciente preserva o meio ambiente” aborda, de forma lúdica, diferentes maneiras de conscientizar a população sobre temáticas ambientais. Também fica disponível, em caráter permanente, um hotsite com dicas de economia, vídeos e jogos educativos (www.saneago.com.br/dicas). Mas, aliado à implementação dessas medidas e à execução de intervenções operacionais por parte da Saneago, há um fator preponderante para o êxito no enfrentamento à estiagem: o apoio da população. Não desperdiçar água e não atear fogo em lixo ou na vegetação são os primeiros passos para garantir a tranquilidade de todos ao longo desse período. Pequenas mudanças de comportamento no dia a dia podem representar grande diferença para o conforto e a segurança e de todos.