A barragem do Ribeirão João Leite proporciona o armazenamento de 130 bilhões de litros de água para atender a população de Goiânia. Essa reserva mantém constante a vazão de água deste ribeirão. Com isso, garante o abastecimento da população mesmo no período de estiagem.

Em casa, também é preciso armazenar água. A caixa d’água é a garantia para que, em caso de eventuais interrupções no abastecimento, como durante manutenções no sistema – emergenciais ou programadas – não ocorra desabastecimento nos imóveis. Além disso, as caixas d´água minimizam a pressão hídrica que entra nas casas, evitando sobrecargas nas tubulações.

Dimensão

A recomendação, embasada na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), é contar com reservação doméstica de água tratada, para que os moradores não sofram os impactos da suspensão provisória do serviço, no caso de uma manutenção.

A média de consumo de água por pessoa é de 150 litros por dia. Logo, sabendo quantas pessoas há na residência, é só fazer um cálculo simples. A caixa d´água bem dimensionada pode garantir o abastecimento durante o período de até dois dias de consumo. Para dicas de economia de água, acesse www.saneago.com.br/dicas/

Limpeza

A população precisa estar atenta também à higienização da caixa d’água. É essencial manter a caixa d´água sempre limpa e bem tampada, evitando a contaminação por animais e a proliferação do mosquito da dengue. O ideal é realizar a limpeza e higienização do reservatório domiciliar a cada seis meses.