Referência em móveis e colchões

A Prime Quartos e Colchões é uma empresa do Grupo Colchões e Sonhos.

A qualidade, a exclusividade das peças e o atendimento personalizado foram conquistando os clientes. E hoje, com mais de 30 anos de mercado, a rede Prime conta com 9 lojas nos endereços mais nobres de Goiânia e Brasília. Ela é referência e líder de vendas em camas, colchões, cabeceiras e móveis de alto padrão.

“Nos tornamos referência no mercado por procurar trazer para Goiânia e Brasília novidades em termos de tecnologia e conforto, com marcas renomadas nos comércios nacional e internacional, sempre visando a melhor solução para nossos clientes poderem dormir de forma correta, conforme recomenda a medicina do sono”, comenta Abadia Teodoro Melo, supervisora da empresa.

Graças à excelência dos produtos, os colchões da rede Prime são os mais utilizados em hotéis de luxo que não abrem mão de proporcionar a seus hóspedes uma experiência única de conforto e bem-estar.

Qual o melhor colchão pra você?

Todos sabemos que dormir bem é essencial para a saúde. Além de recarregar a nossa energia, uma boa noite de sono ajuda no combate ao estresse e à ansiedade, faz bem para a memória, para o bom humor e auxilia até no processo de emagrecimento. E o colchão correto é fundamental para que você usufrua de todos esses benefícios.

Para garantir a escolha certa de cada cliente os colaboradores da Prime Quartos e Colchões são orientados por médicos ortopedistas, especialistas do sono e quiropraxistas, sendo assim profissionais qualificados para melhor ajudar na escolha do produto certo, de acordo com o biótipo e preferência da pessoa.

A rede Prime trabalha com as melhores marcas de colchões e móveis do mundo. Sempre primando pelo bem estar e saúde dos clientes.

Neste quesito entra a importância dos sistemas de molejo, pois eles garantem a sustentação do corpo humano em várias zonas de adaptação (cabeça, região lombar e pés) e o correto alinhamento da coluna, evitando dores e melhorando a circulação sanguínea.

A rede trabalha com 08 tipos de molejo onde se poderá encontrar o mais adequado a cada pessoa.

O quarto dos sonhos

O colchão é importante, mas o ambiente do quarto também merece atenção para assegurar o seu merecido descanso. A Prime Quartos e Colchões dispõe de uma linha completa de móveis para o seu quarto. O design contemporâneo e a durabilidade das peças, feitas com madeira maciça, conferem à Prime um estilo único, aprovado por um público cada vez mais exigente.

Para Taciana do Espirito Santo, gerente da Prime Quartos e Colchões em Goiânia, a loja está sempre em busca de novos produtos e tecnologias para não só satisfazer a necessidade dos clientes, mas principalmente oferecer todo o conforto que agora ele sabe que merece usufruir.

“Ficar em casa deve ser prazeroso. Essa é a nossa proposta. Nossos móveis são harmoniosos e feitos parar durar muitos anos. Temos várias opções de madeiras naturais, como por exemplo a madeira de Jequitibá, lacas coloridas e a tão exclusiva laca off-white. A Prime Quartos e Colchões está pronta para surpreender seus clientes da melhor forma possível.”

Prime Quartos e Colchões

Segunda a sexta, das 8h às 18:30h; sábado das 8h às 14h.

(62) 3911-2482 / (62) 98343-2584

Av. T-63, nº 1.357, St. Nova Suíça.

Redes sociais: @prime_quartosecolchoes