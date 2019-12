A rotina da cidade de Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia, mudou no final de semana, entre os dias 7 e 8 de dezembro. Centena de estudantes de todo Brasil, participaram do 1º Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras. Mais de quarentas bandas, de cidades como São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Mato Grosso, e interior de Goiás, se apresentaram na estrutura montada na pista de atletismo no antigo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP).

O evento foi uma realização da Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras, com o apoio da Prefeitura Municipal de Educação. Divido em categorias, com faixa etária infanto juvenil, juvenil e sênior, foram dois dias de apresentações, onde foram avaliados: Aspecto Técnico Musical, Interpretação, Percussão, Apresentação, Pelotão de Bandeiras, Mor de Comando, Baliza Feminina, Baliza Masculino, Corpo Coreográfico e Banda Show. O júri compreendeu maestros e professores selecionados de várias partes do Brasil, assim como a equipe técnica que auxiliou na competição.

Histórico e tradição

As fanfarras, do francês fanfare e as bandas marciais, esta que se dividem pelo número de instrumentos utilizados e número de componentes, tem na história sua composição destinada aos cortejos cívicos ou regimentos de cavalaria, tem tradição histórica em muitas instituições de ensinos e também departamentos culturais, de Estado e municípios. Presente em várias cidades, sendo em muitas regiões com grande tradição como Pernambuco, qual a Banda Marcial, representante da Secretaria de Educação da cidade foi consagrada campeã.

Coreografias, afinação, sintonia, foi algum dos muitos detalhes que o público pode contemplar em Senador Canedo, que teve com representante a Banda do Colégio Abdon de Ferreira Carvalho. Esta que já tem no currículo títulos regionais e nacionais, na categoria infanto-juvenil, ficando em segundo lugar no 1º Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras. Entre as músicas tocadas era possível ouvir instrumentos como bumbo, atabaque, caixa, tarol, surdo, prato, lira, xilofone, tímpanos, cornetas, tubas e melofones. Apresentações e músicas que emocionaram os presentes, entre eles, muitas crianças e adolescentes.