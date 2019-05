No dia 1º de junho a cidade de Senador Canedo completa 30 anos. O município que hoje é referenciado pelo seu potencial econômico e boa qualidade de vida dos seus moradores, tem uma população estimada de mais de 120 mil habitantes. São três décadas de comemoração que serão lembradas com uma programação festiva, voltada para toda família canedense.

Para comemoração dos 30 anos, a Prefeitura de Senador Canedo promove e apoia programações diferentes, que abrange toda a cidade. Entre as atrações:

Rodeio Show

Realizado na Antiga Estação Ferroviária entre os dias 24 a 2 de junho. Se apresentarão nomes como Gustavo Mioto, Cleber&Cauan, Leonardo e Naiara Azevedo, além da montaria com a presença de peões renomados e a locução de Juliano Reys e Cuiabano Lima.

Desfile Cívico

No dia do aniversário, 1º de junho, está previsto o Desfile Cívico Militar com as felicitações com direito a bolo de 30 metros que será distribuído para comunidade. O evento vai ser realizado na Avenida Dom Emanuel, no Conjunto Morada do Morro, região Central, a partir das 8 horas da manhã. Uma grande estrutura será montada no local, carros alegóricos para contar a história da cidade, trazendo pioneiros, além de quadros representativos de ações e benefícios oferecidos pela Prefeitura e a presença de tropas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Exército, escolas, representantes da indústria e comércio local. Autoridades municipais e do estado estão entre as convidadas para a festividade.

Desafio enfrentado

Com um perfil econômico hoje mais diversificado, o município abriga o maior Pólo Petroquímico do Centro Oeste, sendo sua principal fonte de renda, provinda do ICMS. Porém, atrai cada vez mais investimentos, com Distritos Industriais, com empresas do ramo alimentício, confecção, marcenaria, cosmético, comércio varejista, entre outros.

Crescimento populacional e investimentos

Senador Canedo passa por um amplo processo de crescimento populacional, e também de radical transformação econômica. A cidade viu os números de habitantes dobrar em menos de dez anos desde a sua emancipação política. Os efeitos foram sentidos na paisagem urbana, que com crescimento imobiliário ganhou uma nova estrutura, tão próspera como a região metropolitana qual agrega. Ruas e avenidas, residenciais e investimentos fazem do município um atrativo, deixando apenas de ser uma cidade dormitório para ser umas das mais competitivas economicamente de Goiás.

Veja aqui outras informações sobre Senador Canedo

Entre os grandes investimentos que estão sendo realizados, que trazem novas possibilidades econômicas para cidade: a conclusão da sua rede de tratamento de esgoto que está sendo implantada, obras em diferentes atuações, como parques ambientais, praça, viaduto, recuperação viária, eixos estruturantes (ligações interregionais e intermunicipais), educação, entre outras, que fazem com que o município desenvolva ainda mais sua estrutura urbana, como a implantação de novas indústrias, comércios e novos empreendimentos imobiliários.

Dados da pesquisa da consultora Urban Systems colocou o município de Senador Canedo como um dos mais atrativos do Brasil, para abertura de negócios, devido a fatores administrativos e de localização geográfica. A pesquisa intitulada Cidades Inteligentes, elabora um ranking levando em conta 70 indicadores, divididos em 11 categorias: mobilidade, urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo e governança.

O município tem destaque em pontos importantes, como urbanismo em que a cidade teve bom índice devido ruas pavimentada, legislação específicas com boas atuações, como Lei Orgânica, Código de Posturas e demais. E também o marco com relação a equilíbrio financeiro, com serviços públicos e bom gerenciamento fiscal.

Senador Canedo é a 12ª cidade do país na categoria Urbanismo. Em 2017, foram aplicados R$ 49,9 milhões de reais em obras urbanas, que colocou a cidade em sétimo lugar no Estado, em Planejamento Urbano, as maiores atuações foram no saneamento (distribuição de água tratada, esgoto sanitário) e também na pavimentação urbana. Atualmente 93,9% dos canedenses residem em vias urbanas pavimentadas, mediante dados do IBGE.