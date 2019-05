Em comemoração aos 30 anos de emancipação política, começou neste fim de semana o Rodeio Show de Senador Canedo. A festividade segue até o dia 2 de junho e conta com a presença de artistas de renome nacional e apresentações locais, além de montarias com melhores peões e locutores do Brasil.

Uma grande estrutura foi montada na Antiga Estação Ferroviária da cidade, com dois palcos, que nesta edição ganha passarela para dar mais interação com o artista e o público presente, além de camarotes, boate com programação de DJs e shows exclusivos e praça de alimentação com várias opções de comidas e bebidas.

O evento conta, ainda, com atrativos diversificados, como a fazendinha, onde são preparados pratos tipicamente rurais, alambique, fábrica de rapadura, stands com shows e atividades para o público e Casa Social, onde serão servidos caldos e canjicas.

Atrações Musicais

Entre os cantores confirmados para esta edição estão Gustavo Mioto, Jefferson Moraes, Trio Parada Dura, Hugo e Guilherme, Damares, Di Paullo e Paulino, Diego e Victor Hugo, Cleber e Cauan, Leonardo, Léo Canhoto e Robertinho, Naiara Azevedo e André e Andrade. Artistas locais também farão apresentações musicais, em abertura dos shows principais, e em outros espaços dentro do evento.

Rodeio e Cavalgada

O destaque da festa é o Rodeio que, neste ano contará com a presença de peões de todo Brasil, na disputa por um carro 0 km, uma moto e prêmios em dinheiro. As montarias em touro iniciam no dia 29 de maio e terminam no dia 2 de junho. A locução fica por conta de Juliano Reys e Cuiabano Lima, em etapa da Companhia João Palestino.

As atividades são abertas para toda a comunidade. Já o valor do ingresso para entrada no Rodeio Show de Senador Canedo é de R$ 25, com exceção dos dias 27 de maio (noite gospel) e 2 de junho (encerramento do rodeio), em que as entradas serão gratuitas.