Para garantir alimentação saudável e de qualidade à toda população, principalmente trabalhadores e famílias mais carentes, Senador Canedo receberá em breve o novo Restaurante Popular. A unidade está sendo instalada, em frente à Igreja Matriz, Região Central da cidade, no Jardim Todos os Santos. Uma estrutura montada totalmente com recursos municipais.

No local escolhido, circulam diariamente muitas pessoas por estar próximo a comércios e ser de fácil acesso a demais bairros, o que exige uma estrutura grande e bem equipada.

O novo empreendimento terá em média uma produção de mais de 500 refeições diárias, que serão distribuídas de segunda à sexta, para atender trabalhadores, estudantes, aposentados, e famílias em situação de vulnerabilidade, por um valor simbólico.

Responsabilidade e Cidadania

A unidade possui uma estrutura multifuncional, dentro da perspectiva do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), criado para garantir alimentação segura e adequada. O desenvolvimento do restaurante será responsabilidade do município, com equipe formada por mais de 15 profissionais entre chef de cozinha, nutricionistas, cozinheiros, auxiliares de cozinha, assistentes administrativo, financeiro e auxiliar de serviços gerais.

O chef de cozinha Wagner Gomiz, que também participa da elaboração do projeto, explica que o empreendimento terá uma equipe treinada e orientada para garantir os melhores serviços. “Além da estrutura que temos, seguindo os padrões da ANVISA, a equipe responsável pelo preparo e manuseio dos alimentos terá cursos e treinamentos para garantir que o resultado seja uma alimentação preparada de forma correta e que traga somente benefícios à saúde”, acrescenta.

Além de toda a composição da cozinha, com bancadas, freezers, utensílios e eletros novos, o espaço pode acomodar mais de 250 pessoas sentadas, banheiros e acesso para Pessoa com Deficiência (PcD). “Este projeto foi pensado para ser democrático, onde todos possam usufruir, então adequamos o espaço, montamos banheiros adaptados, tudo para garantir que não haja limitações para quem queira ir ao restaurante”, afirma Wagner Gomiz.