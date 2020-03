A primeira unidade do Restaurante Municipal Popular de Senador Canedo, iniciou suas atividades no dia 2 de março. Ao todo, são servidas mais de mil refeições, entre pratos e marmitas. Localizado no Jardim Todos os Santos, em frente à Matriz Nossa Senhora Auxiliadora, o restaurante é uma obra da Prefeitura de Senador Canedo, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Combate à Fome, e será responsável pela alimentação diária de cidadãos e servidores municipais, que terão acesso ao almoço completo com sobremesa, pelo valor simbólico de R$ 3.

O cardápio é elaborado semanalmente, com base no Programa de Alimentação do Trabalhador, do Ministério do Trabalho e Emprego, e acompanhado por nutricionistas, que cuidam da qualidade, armazenamento e preparo dos alimentos. A cozinha é totalmente supervisionada por nutricionista, que atesta todas as preparações e o equilíbrio dos pratos.

A nutricionista Katiuscia Moraes, responsável pelo restaurante, explica que, todos os processos são inspecionados, desde a criação do cardápio, compra e cocção. “Após a definição do menu da semana, receberemos, todos os dias, os alimentos frescos, direto do Ceasa. Já os alimentos secos e proteínas, as compras irão variar durante a semana. Tudo é realizado com total rigor, desde a compra, estocagem, manuseio. Queremos garantir que a refeição servida, seja a melhor possível, por isso, temos diversos critérios e regras a seguir dentro da cozinha”, afirma.

Morador do município, Jonas Corrêa, foi conferir a qualidade do almoço, e aprovou. “Conheço essa ideia de restaurante popular, de outros municípios, é uma ideia fantástica. Um restaurante assim é muito importante para a cidade, essa iniciativa da prefeitura ajuda diversas pessoas. Além de oferecer um almoço saboroso, garante os nutrientes que precisamos todos os dias na alimentação. Com certeza voltarei mais vezes”, explica.

Futuras instalações

O Restaurante Municipal Popular, terá, futuramente, outras duas unidades, no Jardim das Oliveiras e Vila Galvão, alcançando as três regiões do município. Também, iniciarão, em breve, as vendas de café da manhã, pelo valor simbólico de cinquenta centavos.