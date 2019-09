A solenidade de entrega das chaves do Residencial Santa Edwiges I e II será nesta sexta-feira, 6 de setembro. São 432 apartamentos construídos numa parceria entre a Caixa Econômica, financiadora por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, e a Prefeitura de Senador Canedo. Os prédios têm estrutura completa, com estacionamento, salão de festas, brinquedos para as crianças e controle de entrada, para garantir qualidade de vida e segurança aos moradores.

A escolha dos beneficiados passou por triagem prevista em legislação específica, processo que envolveu cadastro, avaliação, sorteio e assinatura dos contratos. O critério para a seleção e aprovação dos ganhadores foi realizado pela Caixa Econômica Federal, dentro dos padrões do Programa Minha Casa Minha Vida, atendendo a dispositivos como acesso a pessoas com deficiências, faixas de renda avaliadas, entre outros.

Histórico Santa Edwiges

O início da construção do Residencial Santa Edwiges foi no ano de 2013. A construção passou por uma série de alterações, não só com a mudança de gestão política da administração municipal e governo federal, realizada recentemente, a Construtora contratada pela Caixa Econômica Federal, em 2018, foi afastada após processo de pedido de falência. Uma nova empresa foi contratada pela Financiadora, no mês de fevereiro de 2018, dando continuidade à obra.

A atual administração do município foi responsável, conforme dispositivo do contrato de parceria, pela construção das obras de Saneamento, que compreende a construção de uma elevatória de Esgotamento Sanitário, entre demais. Intervenções que foram finalizadas no início do ano, em fevereiro, faltando para a conclusão o término da parte da instalação elétrica, que foi feita em agosto de 2019.

Famílias contempladas e assistidas integralmente

Na parceria realizada com a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Senador Canedo, para construção do Residencial Santa Edwiges, além da doação do terreno para o empreendimento, e obras de infraestrutura urbana. Assim como o processo junto ao Banco, na seleção das famílias contempladas, trabalho feito pela Diretoria Municipal de Habitação. Órgão responsável pelo apoio as famílias na realização do sonho da casa própria, feito juntamente com os programas habitacionais de âmbito nacional, estadual e municipal. Os cadastros para participação em programas habitacionais são realizados durante todo o ano. Após os registros, os cadastros passam por um processo de avaliação, que estabelecerá qual programa a família se adequa, buscando o melhor benefício.

Investimentos na Região

Para atender principalmente as famílias beneficiadas, sendo que muitos moradores são crianças estão sendo projetadas duas obras na região, uma escolamunicipal e um Centro Municipal de Ensino. O Cmei Santa Edwiges já está sendo feito, numa parceria realizada entre a Prefeitura de Senador Canedo, Ministério Púbico e iniciativas privadas, resultando na assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para a construção de CMEIS, sendo um deles no Residencial Santa Edwiges, e o outro que logo será também iniciado no Residencial Aracy Amaral. O investimento realizado por ambas as partes é de mais de R$ 3 milhões, além de R$ 144.512,24 para aquisição de mobiliário e equipamentos.

Demais intervenções já estão sendo feitas, na área de infraestrutura e serviços urbanos, com revitalização de ruas, praças e demais logradouros públicos. Planejamento para receber os moradores, que somaram com as mais de 3000 famílias que já moram no setor.