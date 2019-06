Em uma ação conjunta entre a Prefeitura de Senador Canedo, por meio das Secretarias de Segurança Pública e Mobilidade Urbana e de Educação e Cultura, os agentes da SMT, Guarda Municipal, Polícia Militar e Conselho Tutelar, percorrerão todo o município conscientizando crianças e pais dos riscos do uso do cerol – mistura de vidro moído com cola, utilizado nas linhas das pipas que podem causar graves ferimentos.

O projeto “Pipa sem Cerol” foi criado em cumprimento da Lei Estadual nº 17.700/12, que proíbe o uso do cerol e linha chilena, atribuindo responsabilidade criminal e civil aos responsáveis pelos danos causados e será realizado em todas as escolas municipais de Senador Canedo, com o processo de apreensão das linhas em toda a comunidade, durante o período de férias.

Além disso, existe atualmente outra Lei Municipal 2.041/17 que proíbe a produção, comercialização, armazenamento, transporte e distribuição de cerol, linha chilena e quaisquer outros materiais cortantes usados nas linhas de pipa. Quem utiliza tais composições pode ser enquadrado no crime de lesão corporal culposa, que traz perigo para a vida.

Benefícios e resultados

O projeto visa informar e incentivar a população ao não uso de cerol. Palestras, concurso de redação e oficina de pipas, serão oferecidos à população do município como forma de ensino aos valores da vida, bem como a importância das brincadeiras e os cuidados necessários para manter um ambiente seguro e saudável durante as férias.

O secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana afirma que, com as crianças, os resultados desta ação são positivos. “De forma lúdica, as crianças entendem os problemas causados pelo uso do cerol e ajudam a diminuir o uso das linhas cortantes. Esse processo é de formiguinha, mas com continuidade temos tido excelentes resultados com a participação cada vez maior das crianças, que explicam aos colegas que o uso do cerol não é legal”, diz.

Após as palestras nas escolas e o processo de apreensão das linhas durante as férias, o encerramento do projeto será marcado pelo concurso de redação e concurso de pipas que envolverão quatro escolas do município, com premiação. O único pré-requisito para participar dos concursos é estar matriculado na rede municipal de ensino de Senador Canedo.