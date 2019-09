Na última sexta-feira, 27 de setembro, foi realizada a 10° edição da iniciativa, no Conjunto Morada do Morro. Na ocasião são oferecidos serviços do Cadastro Único, Bolsa Família, cadastro habitacional, Conselho Tutelar, momento da beleza, atendimento de saúde como: consultas com psiquiatra, neurologista, endocrinologista, oftalmologista, dentista, aferição de pressão arterial, glicemia, auriculoterapia.

Além de serviços da Sanesc, Secretaria Municipal de Infraestrutura, e cadastro no tarifa social e troca de lâmpadas, da Enel. O projeto é realizado pela Prefeitura de Senador Canedo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos, e visitará todo o município.

Até o momento já foram realizados mais de 600 atendimentos, diminuindo a demanda das secretarias. A dona de casa, Luciene Souza, de 49 anos, afirma que foi muito importante a estrutura próximo de sua casa, pois conseguiu ter acesso a várias especialidades com facilidade. “Só nesta manhã eu realizei consulta com oftalmologista, aferiram minha glicemia, e minha filha pode fazer o cadastro do Bolsa Família com facilidade”.

Além das consultas médicas e atendimentos sociais, são oferecidos café da manhã, almoço, pipoca e algodão doce aos cidadãos. “Adorei o evento, gostei dessa ideia de ter tudo pertinho, mesmo que seja por um dia. Fui tratada com respeito, consegui me consultar e ainda pude ter um almoço diferente, esse evento é quase uma confraternização”, expõe Luciene.

Para participar dos atendimentos é necessário ir portando cartão do SUS para as consultas, documentos pessoais e da família para o Cadastro Único, e serviços da habitação e Bolsa Família. A troca de lâmpadas da Enel também exige que o cidadão apresente a conta de energia e documentos pessoais, não necessitando ser o titular da conta.