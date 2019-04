Por meio das ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria Municipal de Assistência Social, centenas de idosos de Senador Canedo recebem atendimento que lhes garante bem-estar, saúde e muita diversão. São atividades culturais, esportivas e momentos de lazer, realizados em todas as regiões do município.

Dentre as atividades desenvolvidas, está o Coral de Vozes, formado por 45 idosos. Os ensaios são realizados duas vezes por semana no Cineteatro da Praça Céu, no Jardim das Oliveiras. O repertório é variado e escolhido em conjunto.

Veja aqui outras informações sobre Senador Canedo

O maestro Guilherme Toledo conta que além de ser muito importante para a comunidade, como trabalho social, o grupo traz diversos prêmios e incentivos culturais para o município. “Trata-se de uma ação que há muito tempo está sendo enraizado no cenário cultural de Senador Canedo. Além do caráter terapêutico, o movimento traz mais qualidade de vida e cultura para a comunidade”, explica.

Durante os ensaios, a Prefeitura disponibiliza ônibus e lanche para os participantes. Além do maestro, o grupo também conta com mais dois professores, além da estrutura oferecida pelo Cineteatro.

Passeios e atividades esportivas

Oficinas e palestras com temáticas diversas, como saúde, cidadania e segurança pública também são oferecidas aos idosos, com participação de profissionais da administração municipal e também convidados.

Uma festa em comemoração aos aniversariantes é realizada, ao final dos meses, envolvendo os idosos assistidos e outras programações culturais são realizadas em datas festivas, como Carnaval, Natal, Dia das Mães e Dia dos Pais.

Semanalmente, é realizado um forró que agrega assistidos de todas as regiões, com participação da equipe de saúde, que motiva a integração social e a prática esportiva entre os participantes.

Outro incentivo à saúde são as caminhadas e hidroginástica, realizadas com orientação de um educador físico. Para participar dos projetos, o idoso deve realizar cadastro único no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de sua região, e depois participar do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos. Todos os beneficiados possuem acompanhamento social, garantindo seus direitos básicos.