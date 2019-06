O mês de julho chega com muitas oportunidades nas áreas de esportes, lazer e saúde em Senador Canedo. Atividades para todas as idades, com ações abertas ou direcionadas para públicos específicos, estão sendo organizadas pelas secretarias do município. A intenção é proporcionar diversão para várias regiões da cidade.

A prática esportiva e a promoção cultural são alguns dos requisitos escolhidos pelos organizadores da Programação de Colônia de Férias que atenderá os assistidos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Senador Canedo. Campeonatos de futebol, passeios, festas “julinas”, parques aquáticos, piquenique e outras atividades, serão realizadas com interação de milhares de beneficiados.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, promoverá, ainda, em toda cidade, momentos para que crianças e adolescentes possam brincar e praticar esportes, com dezenas de atividades que acontecerão durante todo o mês de férias, com brinquedos, oficina de pipas, distribuição de lanches, jogos e até minicampeonato de futebol.

Saúde também é o foco

Neste período, a Secretaria de Saúde Municipal também irá disponibilizar serviços diferenciados, com foco na prática esportiva e atividades lúdicas. A Oficina de Férias, da Academia da Saúde, é destinada para crianças e adolescentes, com idade de 11 a 14 anos.

De 8 a 26 de julho, serão disponibilizadas vagas para oficinas de dobraduras, música, teatro, jogos, além de gincanas e brincadeiras. A iniciativa é do Núcleo de Apoio a Saúde da Família, que tem como principal objetivo apoiar e consolidar a Atenção Básica, com atendimentos compartilhados entre profissionais, equipe multidisciplinar que possibilita a prevenção e assistência de perto.

Além disso, os parques ambientais da cidade, praças e locais com brinquedos coletivos e possibilidade de receber visitantes têm sido preparados para a temporada, com reformas de equipamentos, serviços de jardinagem, pintura e iluminação. As intervenções estão sendo feitas com o intuito de aumentar a segurança e bem-estar dos usuários.