Para manter qualidade na educação, a segurança nas escolas é parte integrante e fundamental. Em Senador Canedo, o Batalhão Escolar, da Polícia Militar, em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, junto a Guarda Municipal, realiza diversos trabalhos para assegurar as escolas e alunos e diminuir o índice de violência.

Há 1 ano, estão sendo realizadas ações no município, para orientar, proteger, e dar suporte aos alunos, como palestras sobre bullying, cidadania e segurança, além da vigia externa. “Estamos sempre à disposição para esclarecer dúvidas dos alunos, usamos a educação para prevenir possíveis problemas e ensinar um pouco mais aos alunos sobre respeito”, afirma sargento Marcelo Cruz, um dos responsáveis pelo Batalhão Escolar.

A Guarda Municipal age em conjunto com o Batalhão com a mesma proposta, de proteger os alunos e evitar a agressividade infanto-juvenil. O comandante interino da guarda, Francisco das Chagas, explica que esse trabalho é realizado em todas as unidades escolares de Senador Canedo.

“São 7 viaturas que fazem as rondas. Os guardas também realizam palestras e dinâmicas em grupo, além das visitas aos locais. Com essa parceria estamos conseguindo bons resultados”, esclarece.

Proximidade com os alunos

O Batalhão também organiza diversos eventos como jogos e distribuição de brinquedos. O sargento da PM, Marcelo Cruz explica que todas as ações são pensadas primeiro no bem-estar das crianças, buscando a melhor forma de fazê-los entender sobre assuntos sérios como o bullying.

“Devemos conquistar a confiança dos alunos para que eles se sintam seguros conosco, por isso não entramos somente na sala de aula e realizamos as palestras. Tentamos variar as formas de abordagem para que além de não ficarem entediados com os assuntos, possam socializar e entender que a polícia deve ser amiga e não temida”, declara.

Além do trabalho nas escolas, o Batalhão e a Guarda fazem ações educacionais com crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Secretaria Municipal de Assistência Social. Com eles os mesmos temas são abordados, aumentando ainda mais a garantia de jovens seguros e longe da criminalidade.