Com mais de 187 mil procedimentos odontológicos somados, numa média anual, a Prefeitura de Senador Canedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, presta atendimento de qualidade ao cidadão e tem reconhecimento nacional e estadual.

Por meio de dados preconizados, o Conselho Regional de Odontologia reconheceu o município como o 1º em qualidade de prestação de serviço à comunidade e a cidade também está em 9º lugar pela qualidade na prestação de serviço à comunidade no Prêmio Nacional de Saúde Bucal realizado pelo Conselho Federal de Odontologia no grupo de localidades com população entre 50.001 e 300 mil habitantes.

Com o plano de atuação de aproximar o serviço odontológico do cidadão, algumas ações têm sido realizadas para ampliar o atendimento e garantir qualidade. As atuações, realizadas na Atenção Primária, contam com cerca de 80 profissionais, dentistas e auxiliares, nas Unidades Básicas de Saúde.

Já o Centro de Especialidades Odontológicas, conta com uma equipe de 17 odontólogos que, com o apoio de auxiliares, disponibiliza tratamento em endodontia, periodontia, cirurgia bucomaxilofacial, prótese dentária, ortodontia, além do cuidado com pacientes considerados especiais, como pessoas com deficiência, doentes crônicos e outros.

Atendimento diferenciado

Outro diferencial do serviço de odontologia do município de Senador Canedo é a extensão do horário de atendimento, que pode também ser noturno e, em alguns pontos, nos finais de semana.

Quatro unidades, com equipes plantonistas, atendem de segunda a sexta-feira, das 17h às 22h, e no sábado das 8h às 12h, e há extensão de horários em todas as regiões (Central, Jardim das Oliveiras, Vila Galvão e Vila São Sebastião).

Os atendimentos são de urgência e tratamentos clínicos, como restauração dentária, extrações simples, raspagem periodontal, profilaxia, aplicação tópica de flúor e orientação de higiene bucal.

“Mais do que garantir que as unidades de saúde prestem o atendimento à comunidade, melhoramos e ampliamos o serviço especializado, pensando na certeza de que todo o cidadão tenha garantido seu direito de ter o auxílio de um dentista. Por isso, efetivamos a extensão de horário, para o trabalhador e estudante que muitas vezes não pode comparecer no consultório durante o dia”, afirma diretor responsável pela Saúde Bucal, Rafael Sarto.

Demais ações têm sido realizadas na Odontologia da Rede Municipal de Saúde, como trabalhos de prevenção e cuidado com os alunos, nas escolas, e monitoramento para que adolescentes possam ser encaminhados a acompanhamento ortodontista, serviço que também é aberto ao público em geral, necessitando apenas de encaminhamento de um profissional da Rede de Atenção Básica do Município.

A população também tem acesso a palestras educativas em eventos e atividades públicas, com entrega de kit de higiene e panfletos informativos. Há também a constante formação profissional para servidores municipais da Saúde, sobre cuidados e orientação sobre saúde bucal, além de projetos especiais, com a visita de equipe em entidades filantrópicas, como a Fundação Pestalozzi - que atende crianças e adolescentes deficientes, Unidade Prisional do município, e também em locais ou eventos abertos à comunidade.