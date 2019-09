Com o período de estiagem, e o termômetro marcando altas temperaturas, aumenta para mais de 60% o consumo de água. Senador Canedo é um dos poucos municípios goianos, em que o serviço de saneamento é prestado por uma autarquia, a Sanesc.

A companhia é responsável pelo serviço de captação, tratamento e distribuição de água tratada para mais de 45 mil ligações consumidores, além do Esgoto Sanitário, que conta hoje com uma moderna Estação de Tratamento e ampliação de ramais que proporciona desenvolvimento sustentável à cidade e mais qualidade de vida para seus moradores.

A Sanesc produz, em média, mais de 1 milhão de litros de água tratada, sendo que este quantitativo mais que dobrará com ligações de novas Estação de Tratamento de Água (ETA). Com a Estação Lúcio Rosa, localizada na Região Central, a atual administração viabilizou a ligação da ETA da Antiga Emgopa, beneficiando diretamente mais de doze bairros centrais, que já está em obra de ampliação para garantir mais eficiência da sua estrutura, e a ETA Sozinha, localizada próxima a uma importante Captação, e do Reservatório em Gabião construído há dois anos. São intervenções que, somando a demais postos artesianos e MiniETAs, otimizam o abastecimento da cidade, duplicando sua capacidade.

Respaldo técnico e trabalho intensificado

Junto ao investimento em estruturas de captação e produção de água tratada, a Sanesc desenvolve obras e ações para garantir a distribuição por toda a cidade. São milhares de quilômetros de tubulação que percorrem o município, entre os principais desafios a distância que separam muitas regiões, e particularidades geográficas.

Problemas como pressão e nível são alguns que necessitam de obras específicas. Um exemplo é a montagem de redes de regulação de pressão. Relacionado a isso, no período de temperaturas maiores, o consumo excessivo, conciliado ao desperdício, faz com que reservatórios logo se esvaziam, exigindo mais do sistema de abastecimento.

A água tratada passa por inúmeros testes de qualidade, conforme exigências da Agência Nacional de Água, Inmetro e demais órgãos reguladores. Técnicos trabalham com amostras no Laboratório da autarquia, com amostras e insumos, de forma contínua, assim como é desenvolvido o trabalho de fiscalização em toda a estrutura da rede de abastecimento, garante ao usuário a certeza de água potável e de qualidade.

Com a fiscalização ambiental, produtores rurais próximos ao curso de água das captadoras são monitorados para que não haja desvio e, também, contaminação por uso de agrotóxicos e produtos nocivos.

Investimento na conservação dos mananciais

Localizada dentro da principal Estação de Tratamento de Água, na Região Central da cidade, a Escola de Saneamento foi montada pela Sanesc com o objetivo de promover boas práticas de consumo para alunos de Senador Canedo.

Os estudantes, acompanhados de técnicos ambientais da Agência Municipal de Meio Ambiente, têm no local uma aula prática sobre os mananciais da cidade e podem conhecer como é realizado o processo de produção de água tratada. Muitos grupos também visitam a captação, onde aprende a importância da conservação de nascentes.

O trabalho de educação ambiental vem para formar multiplicadores, para conter um dos principais entraves enfrentados na rotina da cidade, o desperdício. Lições como economia da água no uso doméstico, em mudanças de rotinas simples, como: fechar a torneira na hora de escovar os dentes ou ensaboar no banho, não usar água tratada na limpeza de calçadas, ter cuidado com o lixo nas ruas, que vão para galeria pluvial e pode chegar em nascentes e ribeirões; entre outras.