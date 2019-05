Com atendimento a crianças a partir dos 3 anos de idade, o núcleo de iniciação esportiva, da Secretaria de Esportes de Senador Canedo, oferece diversas atividades gratuitas em todo o município. Para o público infantil são oferecidas as modalidades de futebol, vôlei, natação, karatê, kickboxing, dança, atletismo, hidroginástica, muaythai, jui-jitsu, capoeira e futsal. Já os adultos, contam com programações de luta e dança.

De acordo com Taynara Martins, coordenadora do núcleo de iniciação esportiva, o intuito é atender toda a comunidade com qualidade e maior número de praticantes. “Atualmente atendemos cerca de 2000 pessoas dentro do projeto. Nossa estimativa para esse ano é de ampliar este número para 5000”, pontua.

Para participar das atividades, é necessário ir até a sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer com documentos pessoais, comprovante de endereço e laudo médico – para as modalidades de hidroginástica e natação. Alunos menores de 18 anos devem apresentar, também, a documentação do responsável e as crianças necessitam, ainda, estarem matriculadas na escola.

As aulas são divididas em vários pontos da cidade. Além disso, o núcleo realiza vários eventos esportivos para a comunidade, como a Rua do Lazer e o Campeonato da Primavera - realizado somente com os alunos da iniciação esportiva, onde há competição – com premiação - entre as turmas de cada região.

“Nós queremos oferecer a qualidade de um serviço pago para nossos alunos, por isso temos empenho em contratar profissionais formados, para manter a excelência das aulas. Queremos contratar o quanto antes novos professores para atender ainda mais a população e continuar mantendo o nível do ensino”, ressalta Taynara, coordenadora do núcleo.

Mudando a rotina

Os participantes do núcleo de iniciação esportiva de Senador Canedo contam, também, com a possibilidade e a oportunidade de participar de campeonatos em todo o pais. Dentre as atividades oferecidas, as modalidades de luta são as mais procuradas. O karatê, que atende crianças e adultos, também ensina sobre responsabilidade e respeito, que são princípios da luta.

Anderson Kiyoaki, sansei de karatê, explica que o foco é fazer com que os alunos levem os ensinamentos não somente no tatame, mas para a vida. “O trabalho é voltado para o comportamento, queremos transformar o grupo em uma família, mostrar o peso da responsabilidade em todos os aspectos. O karatê, além de te dar condicionamento físico, te transforma em um cidadão melhor”, afirma.