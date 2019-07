O trabalho, realizado junto a produtores rurais, é coordenado pela Sanesc, autarquia responsável pelo saneamento municipal de Senador Canedo, feito em parcerias com outros órgãos, como a Agência Municipal de Meio Ambiente, Emater e o Ministério Público. Este último auxilia não só na fiscalização ambiental, como também em parceria público e privado, possibilitando que multas judiciais e TACs sejam investidos em obras e ações de melhorias.

O Programa Produtor de Águas é formatado pela Agência Nacional de Águas, que usa o conceito de pagamento por serviços ambientais (PSA), estimulando produtores a investirem no cuidado com as reservas hídricas de sua propriedade, com apoio técnico e financeiro que garante conservação. Em Senador Canedo, o grande objetivo é o estudo integrado das nascentes do município, a conservação e recuperação da Bacia do Rio Sozinha e do Bonsucesso. A proteção resolve o impacto que a degradação poderia ocasionar no ciclo hidrológico da região.

A duas bacias integradas possuem mais de 150 nascentes, que vem sendo mapeadas, com grande importância para o abastecimento de água tratada, com impacto não só a população, de forma geral, mas também para economia da cidade. “O estudo integrado da proteção de nascentes junto à recuperação destas possibilita melhorias significativas na quantidade e qualidade da água, promovendo consequentemente resultados positivos no meio ambiente, na qualidade de vida das pessoas, e na economia”, descreve Miriam Amâncio de Lima, coordenador do Programa em Senador Canedo.

Ações diretas com o produtor

Para a ação, foram realizados estudos técnicos de caracterização ambiental da Bacia Hidrográfica, em aspectos gerais, climatológicos, geológicos e morfológicos, além do estudo da fauna e flora da região. Junto a isto um planejamento de atuação, que vem sendo montado para ser realizado diretamente com os proprietários da zona rural do município. O diagnóstico das nascentes e das áreas de preservação permanente ao longo do leito foi imprescindível para atuação no planejamento de medidas de recuperação.

“O mapeamento feito aerofotogramétrico e por geoprocessamento é importante passo para observar a realidade mais exata das nascentes. E o Programa Produtor de Águas é uma ação acertada ambiental de investir na educação junto ao proprietário rural, por exemplo, não só punir, mas fazer compreender, que a proteção o auxilia diretamente, não só em sua terra, mas também a toda a cidade”, descreve Weuver Xavier, presidente da Sanesc.

Os trabalhos não só identificaram áreas tidas rurais, indústrias e demais estabelecimentos comerciais que estão junto ao leito, nascentes e em áreas de preservação permanentes são mapeadas, e ações de fiscalização são realizadas de forma constante, com o objetivo de garantir o cuidado com o recurso ambiental. Demais trabalhos, como essa de controle e proteção do recurso hídrico, são realizadas, como a implantação do Viveiro Municipal, da AMMA, que atua recuperação de mata ciliar de nascentes, importante medida para conservação destas.