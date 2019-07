As novas vias de acesso estão sendo realizadas em diferentes pontos do município. Chamado de eixos estruturantes, a pavimentação promove ligações importantes de regiões e traz novas possibilidades de investimentos, além de proporcionar maior mobilidade urbana para a cidade. Uma das obras que está sendo implementada é a extensão da Avenida Progresso, que liga a Região da Vila Galvão com a Central. Também está sendo realizada a intervenção no Residencial Morumbi, junto à rodovia GO-020, obra que dará mais segurança para motoristas, e pedestres.

Os eixos estruturantes são importantes vias e dentro do planejamento urbano são responsáveis por garantir mais agilidade no trânsito e ligação entre regiões. Entre os principais benefícios está o auxílio no desenvolvimento econômico e social de bairros. “O crescimento urbano exige que a administração pública promova ações pensadas, não só no presente momento, mas em obras que trarão impactos positivos por um longo tempo”, explica arquiteto e urbanista Murilo Caixeta, Coordenador de Engenharia e Projetos, da Prefeitura de Senador Canedo.

Chamada de “eixo do desenvolvimento”, a execução do projeto de extensão da Avenida Progresso teve início na Vila Galvão. São 7,5 Km de extensão, com pista dupla, iluminação, arborização e ciclovia. A realização é da administração municipal. Trata-se de uma obra que foi projetada há mais de vinte anos. A ligação traz uma nova perspectiva não só para Região da Vila Galvão, mas para Senador Canedo, iniciando do setor até a via de acesso do Polo Petroquímico, região Central da Cidade. Com a avenida, os moradores terão maior facilidade e mobilidade para se deslocarem. A logística facilita e beneficia empresas e comerciantes também, pois ganharão tempo e segurança no deslocamento em muitos trechos, desviando a rota da GO-403 e GO-020, reduzindo o tempo de viagem em até 50%.

Ligações importantes

Outro local onde as obras já chegaram mudando o cenário, é no Residencial Morumbi, junto à GO-020. Por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, juntamente com a equipe de engenheiros da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano Estratégico e Governamental, a Prefeitura de Senador Canedo está realizando a ligação do bairro até a GO-020.

São cerca de 4,5 Km de pavimentação asfáltica que está sendo implantada, que vai facilitar a vida de moradores, e muitos freqüentadores que passam pelo local, onde há dezenas de chácaras e espaços utilizados para eventos e lazer.

A pavimentação urbana da cidade também tem sido pensada, a recuperação de ruas, avenidas, meio-fios, sinalização tem sido realizada para garantir o melhor fluxo no trânsito, segurança das vias, e desenvolvimento para o comércio e indústrias locais, e a possibilidade de novos investimentos.