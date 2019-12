As ruas e avenidas de Senador Canedo ganharam decoração especial para o final de ano. O clima de festividades está nas praças, canteiros e nos principais pontos da cidade. Junto a isso o incentivo da administração municipal com o Projeto Natal de Luz, para moradores e comerciantes que decorem seus domicílios, que podem garantir descontos no IPTU.

Em todos os pontos da cidade, nas três regiões, é possível ver não só os enfeites natalinos, luzes e adornos, como também árvores, grandes sinos e guirlandas. A cor azul, vermelho e verde se contrasta a sorriso de crianças, famílias inteiras que freqüentam os locais para as fotos. A iluminação especial não é só um dos atrativos escolhidos para o final de ano da cidade. Para o período de festas, já foram realizadas três cantatas, sendo uma formada por estudantes da rede municipal, do projeto de Coral Vozes do Amanhecer, e o coral formado por crianças e adolescentes; e também idosos, de assistidos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Com apresentações que reuniram repertório com temática natalina.

Decoração proporciona passeios familiares

Muitas são as famílias que estão presentes nos pontos decorados da cidade, para fotos com presépio de luz, árvores e caminhos de luz. Entre os locais mais freqüentados estão a Praça Criativa Central, que recebe visitantes durante a noite. Outros locais que também têm sido visitados são: a Praça do Coreto, Praça Criativa no Jardim das Oliveiras, Parques e Praças da Vila Galvão.

Com o apoio do Projeto Natal de Luz, onde moradores e comerciantes puderam se inscrever gratuitamente, residências e comércios também são decorados. A iniciativa tem como princípio incentivar a confraternização da comunidade durante as comemorações do Natal e estimular a ornamentação da cidade.

Serão premiados os 3 primeiros colocados de cada categoria, sendo autorizado a concessão de até 100% do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU relativo ao exercício fiscal do ano de 2020.

1º lugar isenção de 100%

2ª lugar isenção de 50%

3º lugar isenção de 25%