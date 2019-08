Foi anunciado no último dia 7 de agosto, o Concurso Público para preenchimento no quadro de servidores efetivos da Prefeitura de Senador Canedo. O edital nº 01/2019 traz requisitos e informações referentes a 1.232 vagas para ampla concorrência e 2.421 para formação do cadastro de reserva técnica, em cargos de nível: fundamental (incompleto), ensino médio e superior. Com as inscrições previstas para setembro, o certame traz oportunidade com salário base, que varia de R$ 1.013,94 a R$ 3.160,16.

O período de inscrição será entre os dias 9 de setembro ao dia 10 de outubro, sendo R$ 50,00 para os cargos de nível fundamental incompleto; R$ 70,00 os de nível médio e R$ 110,00 nível superior. As provas serão estão previstas para ocorrerem em fevereiro, com provas objetivas, e em algumas funções, descritas no edital. Das opções disponíveis, para ampla concorrência, auxiliar administrativo com 170 vagas disponíveis, agente educacional com 134 vagas, pedagogos 228 vagas, guarda municipal 50 vagas, entre outras, como: agente de endemias, agente comunitário de saúde, operador de máquinas, médicos especialistas, analista jurídico, fiscal de saúde, finanças e ambiental, procurador municipal; e demais.

O concurso público de Senador Canedo, tem como organizadora a empresa Itame, Instituto de Consultoria e Concursos, que é responsável pelo planejamento, organização, elaboração, aplicação e correção das provas. A seleção de pessoal para preenchimento de vagas no quadro de cargos efetivos do Poder Executivo Municipal será fiscalizada por uma Comissão Especial, formada por servidores municipais, de diferentes categorias, e Secretarias que compõe a administração municipal, além da presença de um representante da OAB.

Inscrições e mais informações

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no site da instituição organizadora do certame, www.itame.com.br. O edital do concurso já está disponível com todas as informações necessárias, local que também disponibilizará outros documentos, quando necessário. No documento contém o número das vagas disponibilizadas, as descrição dos cargos, conteúdo programático, entre demais descrições.

Inscrição

Edital