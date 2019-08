A construção de espaços para prática esportiva e momentos de lazer tem sido realizada em todas as regiões de Senador Canedo. Praças, canteiros e parques mudam a rotina de moradores, que após o expediente escolhem os locais para caminhadas, corridas e exercícios, individualmente ou em grupo.

Estão sendo montadas estruturas de ginástica ao ar livre em vários pontos, ruas e avenidas, principalmente junto a pistas de caminhadas, onde a prática esportiva é incentivada, em que até mesmo, alguns horários, educadores físicos promovem orientação gratuitamente.

Na Região Central, são oferecidas aulas de caminhada, alongamento e treinamento funcional, na Praça do Conjunto Morada do Morro e Praça da Matriz, com grupos especiais para idosos, hipertensos e pessoas acima do peso, estes acompanhados também pela Saúde Municipal. Ação parecida também é realizada na Região da Vila Galvão, com aulas de zumba, e na Região do Jardim das Oliveiras, no Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça CEU).

Novas praças e espaços para se movimentar

Com a construção de novas praças e locais para o lazer, conservação ambiental e prática esportiva, a cidade ganha novas oportunidades para toda a família. São espaços que melhoram a qualidade de vida da população e ganham com a instalação de brinquedos e equipamentos de uso coletivo. Entre as obras realizadas pela Prefeitura, estão a Praça do Conjunto Valéria Perillo, no Residencial Bairro Alvorada, Conjunto Morada do Morro, Vila Galvão, e demais que estão sendo projetadas.

Em conjunto as praças, a administração municipal também estruturou pistas de caminhadas, com calçamento, iluminação especial e equipamentos, ideais para receber os atletas. Um dos trabalhos realizados é a pista de caminhada da ligação entre os Residenciais: Flor do Ipê e o Boa Vista, e também no Parque construído na região, que já recebe moradores, principalmente no final do dia. Assim como as ciclovias, que tem sido instaladas no município, melhorando a mobilidade urbana.