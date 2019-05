Centenas de pacientes tem tido uma nova experiência no cuidado da saúde em Senador Canedo. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NASF, e a Academia de Saúde, têm garantido cuidados que melhoram qualidade de vida e a prevenção de doenças. São atendimentos encaminhadas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

Muitas ações são realizadas pela Academia da Saúde. A estrutura é responsável pelo acompanhamento do público que não só quer mudar o estilo de vida - com práticas esportivas e mudanças nutricionais - como também dão a oportunidade para muitos pacientes com doenças crônicas (hipertensão, dores articulares, sobrepeso e problemas na coluna) de serem atendidos por profissionais que lhe trarão uma qualidade de vida maior.

A equipe multiprofissional, ligada a Secretaria Municipal de Saúde, é composta por fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, entre outros. São cerca de 400 pessoas que fazem hidroginástica em diferentes locais da cidade, além dos beneficiados pelas atividades dirigidas de Treinamento Funcional, Escola de Postura, Alongamento e Fortalecimento. Participam a comunidade em geral e também pacientes com doenças crônicas, dores articulares e pessoas com dores na coluna, com diagnóstico clínico.

Cuidado de perto

O maior objetivo da Academia da Saúde – e também das atividades do NASF - é estar mais próximo no cuidado da saúde do paciente, seja na prevenção de doenças ou no cuidado do dia a dia.

Um dos grupos organizados pelo NASF está o Saúde sem Peso, aberto para comunidade em geral, onde o grupo tem acompanhamento nutricional e psicológico, além de atividades físicas orientadas, como hidroginástica, caminhada e treino funcional. Desta forma, muitos pacientes têm conseguido reverter e controlar o quadro clínico de doenças graves, como hipertensão, diabetes, doenças cardíacas e a obesidade.

Outro cuidado também oferecido é o grupo Pensador, destinados para pessoas com qualquer sofrimento psicológico (abalos, luto e demais agravantes que podem alterar o cotidiano), que são tratados mediante acompanhamento com terapia em grupo, orientado por um profissional da psicologia.

Para participar

As atividades do NASF e da Academia da Saúde são organizadas para atenderem a comunidade em geral, conforme necessidades específicas, até mesmo pacientes com doenças específicas, como enfermidades graves e autoimunes, como a miastenia gravis (que causa fraqueza muscular). Para participar, é preciso procurar encaminhamento de uma Unidade Básica da Saúde, e entregar documentos pessoais na Academia da Saúde, no Residencial Boa Vista, e no NASF, no Jardim Liberdade.