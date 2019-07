Independente do modelo ou marca de carro, a instalação de películas de segurança nos vidros dos veículos, feita pelos motoristas, é comum. Por questões de estética, pois a película valoriza o automóvel, e por proteção, já que dificulta a identificação de pertences no interior dos veículos, evitando uma possível ação de assaltantes. Outro benefício importante do insulfilm é que o produto retém os raios ultravioletas, reduzindo a temperatura dentro do veículo. Uma prática fundamental, já que o excesso de exposição ao sol pode causar diversos problemas de saúde, principalmente à pele.

Para Fabiano Augusto, proprietário da Politrava Auto Som, empresa especializada em serviços automotivos em Goiânia, o uso de películas específicas nos vidros é essencial também para manter o bom estado do veículo. “A película evita que o volante e o próprio painel do carro ressequem. Além de proteger as mãos do motorista, o interior do veículo não fica quente”, explica. Inclusive evita o super aquecimento do volante e assento, e diminui o consumo de ar condicionado.

Fabiano explica também que é necessária a aplicação correta da película no vidro, por um profissional qualificado, inclusive um cuidado especial após o serviço realizado. “Sempre orientamos o cliente sobre o cuidado após a aplicação, isso é fundamental para manter a qualidade do produto”, afirma.

Na Politrava Auto Som, além do atendimento de qualidade, segundo Fabiano, o material utilizado também é de alto padrão. No caso das películas, a empresa trabalha com as melhores do mercado, como a Window Blue, que retém mais 95% do calor, bloqueando raios ultravioletas e raios infravermelhos.

Mais segurança

O cliente que vai na Politrava Auto Som pode contar também com outros serviços para seu automóvel como instalação ou reparação de travas elétricas. As travas são um importante item de proteção e conforto. Entre as vantagens, está o bloqueio automático de todas portas, com somente um toque no botão do controle ou na própria chave do carro. Além disso, esse acessório valoriza o veículo na hora da venda ou troca.

Outra informação importante é que o sistema de travas elétricas é compatível com o de alarmes e vidros elétricos, e ainda com o de bloqueio. Se instalado de forma integrada, a segurança do veículo aumenta.

Experiência

Há 46 anos no mercado, a empresa garante a qualidade do atendimento e a excelência do trabalho prestado sempre por profissionais preparados. Todos os serviços oferecidos pela Politrava Auto Som possuem garantia tanto do produto quanto do atendimento.