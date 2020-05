O Instituto Panamericano da Visão adotou novos protocolos de atendimento seguro contra o novo coronavírus para garantir o bem-estar de pacientes e colaboradores. O hospital entende que é importante promover um ambiente seguro para que os pacientes possam fazer tratamentos que não podem ser adiados.

Todos os acessos ao hospital, inclusive para colaboradores, são controlados e cada porta de entrada conta com uma equipe de triagem que verifica a temperatura, questiona sobre a possibilidade de sintomas gripais e exige o uso de máscaras para a circulação no local. Pacientes com possíveis sintomas críticos são encaminhados para uma segunda triagem. Caso haja a suspeita de Covid-19, os pacientes são orientados a remarcar a consulta ou procedimento e a procurarem atendimento especializado.

As medidas adotadas visam um ambiente o mais seguro possível para que os pacientes possam tranquilamente vir em consultas e realizar os seus tratamentos. Até porque as doenças não têm hora marcada.