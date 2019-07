Localizada no Setor Oeste de Goiânia, a OTT Contabilidade oferece atendimento seguro, simplificado, com economia de recursos, online e presencial a seus clientes, além de esclarecer dúvidas frequentes por meio de dicas e artigos disponibilizados, constantemente, em seu site.

Há mais de seis anos no mercado, com atuação nas áreas comerciais, industriais e prestação de serviços, a empresa é composta, inclusive, por sócios que além de contadores, são advogados e, por este motivo, garante total segurança jurídica a seus clientes.

Facilidades e tecnologia

De acordo com Deusmar José Rodrigues, sócio-proprietário, contador, advogado e escritor, a OTT Contabilidade foi criada com o intuito de resolver problemas cotidianos. Por este motivo, disponibiliza em seu site links com utilitários contábeis, índices econômicos, manual do contador, notícias, resenhas e modelos de documentos como de admissão, dispensa, advertência, dentre outros.

"Toda hora alguém tem alguma dúvida ou problema. E como estamos na era digital, utilizamos as ferramentas modernas, para facilitar os processos. A gente recebe documentos de clientes via site ou e-mail e todos os procedimentos são gerenciados e monitorados adequadamente”, afirma o empresário.

Método para empreender

OTT Contabilidade disponibiliza a clientes o seu método para empreender, que se desenvolve em cinco passos. O primeiro passo consiste em duvidar de fórmulas milagrosas para o negócio a ser iniciado. Se deu certo para alguém, não significa que dará certo pra todos. As experiências profissionais, motivação, recursos financeiros e mercado são distintos e variantes, e constituem diferencial no mundo dos negócios.

Dicas

- “Pessoas fazem negócios com quem conhecem, gostam e confiam, ou recomendadas por pessoas que conhecem, gostam e confiam.”

- “As pessoas ricas focalizam oportunidades. Por verem oportunidades o tempo todo, estão dispostas a correr riscos calculados.”

- “A credibilidade pode não constar do balanço patrimonial da sua empresa, mas é o maior bem que ela possui.”

- “A Contabilidade não é apenas uma obrigação legal, mas uma ferramenta gerencial que possibilidade uma supervisão da empresa, quanto a faturamento, direitos, obrigações, lucratividade, etc.”

- “Os planejamentos tributário e trabalhista são, não somente direitos, mas também deveres de qualquer administrador de bens, nos termos do art. 153 da Lei nº. 6.404/76.”

Profissionais

A OTT Contabilidade é composta pelos sócios-proprietários:

Deusmar José Rodrigues, contador, advogado (procurador da Fazenda Nacional), especialista e mestre em direito, palestrante, professor e escritor.

Jean Valens Veloso Rodrigues, contador, advogado, especialista em planejamento tributário pela UFG, palestrante, professor e escritor.

Yuri Valens Veloso Rodrigues, contador, advogado, especialista em planejamento tributário pela UFG, palestrante, professor e escritor.

Dorivaldo Teodoro dos Santos, profissional experimentado na função de Gerente Contábil de diversas e grandes empresas do Estado de Goiás.

Contato

www.ottcontabilidade.com.br

Av. T-7, nº 371, Edifício Lourenço Office, Salas 1102 e 1103, Setor Oeste, CEP: 74140-110, Goiânia – GO.

(62) 3624-4268 / (62) 3624-4139

contato@ottcontabilidade.com.br

CRC – GO 1667/0-1