A Opus Incorporadora, reconhecida por seus projetos inovadores e de alto padrão, inaugurou os apartamentos decorados do OPUS Tellure Reserva Ybiti, assinado pelo arquiteto Leo Romano. Com conceito de cozinha social e sala de estar integrada, os decorados já podem ser visitados e, para a maior segurança de todos, os clientes podem agendar o melhor momento e realizar a visita com privacidade e exclusividade.

"O decorado traz integração dos ambientes de maior convívio e uma decoração com muita madeira e espelhos, uma marca do Leo Romano, que criou espaços aconchegantes para que as famílias possam estar juntas e receber com conforto. Essa tendência de integração se mantém forte e, por causa do momento de pandemia, se tornou algo ainda mais desejado pelas famílias", afirma Guilherme Eduardo, Gerente de Marketing da Opus.

Além de conhecer os decorados, os clientes poderão receber mais informações sobre o empreendimento no amplo e moderno stand de vendas, que conta com diversos recursos interativos, além de uma unidade do café Mastrella.

Opus Tellure

Localizado no Setor Serrinha, o Opus Tellure é o primeiro lançamento da Opus na Reserva Ybiti (terras do alto em tupi-guarani). Com projeto assinado pelo escritório de arquitetura Bretones & Carvalho, o Opus Tellure oferece residências de 150m2 e 200m2. Já o paisagismo é de Benedito Abbud, que também assina o Parque Linear.

"Além do Parque Linear, maior intervenção privada em um dos pontos mais altos de Goiânia - Alto Bueno e inspirado nos principais parques lineares do mundo, a arquitetura do Opus Tellure será arrojada e envolvida por vegetação, justamente para trazer momentos de relaxamento e bem-estar. Os futuros moradores poderão trabalhar, fazer reuniões e até estudar em um ambiente tranquilo e pensado para trazer privacidade e aconchego", conta Guilherme Eduardo, Gerente de Marketing da Opus Incorporadora.

No pavimento de lazer, o Opus Tellure Incorporadora oferecerá quadra, piscina adulto e infantil com deck molhado com formato orgânico e cercada de vegetação, varanda de jogos, academia com 168m2, ambientes de convívio ao ar livre, brinquedoteca com decoração lúdica e integrada ao playground. Todos os ambientes serão entregues equipados e decorados com o alto padrão que é marca da Opus.