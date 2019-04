No dia 27 de abril, acontecerá no Autódromo Internacional de Goiânia a quarta Maratona de Revezamento ASICS, a partir das 17h. O evento é de realização do jornal O Popular em parceria com a ASICS e Flávios.

A Maratona de Revezamento consiste em uma prova disputada por equipes de 2, 4 ou 8 integrantes. O objetivo da corrida é completar percurso total de 42,2km. Caso a equipe seja de 2 pessoas, cada um percorrerá 21.1km; 4 pessoas , 10,5km cada, 8 pessoas, 5,25km para cada atleta. Por se tratar de uma inovação em Goiás, a competição exige um trabalho cooperativo e o espírito de equipe dos grupos participantes, para que todos juntos cheguem ao melhor resultado conjunto da soma de tempos.

Dentre as categorias a corrida terá:

Categoria geral: Nessa categoria terão equipes de 2, 4 e 8 atletas. Cada equipe deverá cumprir a distância de 42.200 metros, dividida de acordo com o número de participantes de cada equipe.

Categoria solo: Nessa categoria o atleta deverá cumprir a distância de 42.200 metros (oito voltas no percurso), sozinho.

Com inscrições de várias cidades do estado e até de Brasília, a Maratona contará com 2000 atletas e promete ser sucesso entre os públicos não somente das assessorias e grupos de corrida, mas também entre os grupos de amigos/familiares que montaram suas equipes para participar da corrida. Além disso, o evento é aberto ao público e diversas ações serão oferecidas para todos os presentes no local.

Um dos grandes diferenciais da prova é o fato de ser uma grande festa, com área de food trucks, show, queima de fogos, aulas de dança, alongamento, massagem e tudo voltado para que seja um evento de qualidade de vida e diversão.

As inscrições para o evento serão feitas no site revezamentonoturno.com.br até o dia 22/04/19 (ou até esgotarem as inscrições) e na Unimed do Shopping Flamboyant de 01/08/19 a 08/04/19 das 10 às 22 horas, assinantes de O Popular e beneficiários Unimed tem desconto de 10%.

Serviço:

Maratona de Revezamento ASICS

Modalidade: Corrida de revezamento

Data: 27 abril de 2019

Horário da Largada: 17h

Local da Largada: Autódromo Internacional de Goiânia

Realização: O Popular

Patrocínio: Flávio´s, ASICS e Unimed Goiânia

Organização: Hanker

www.revezamentonoturno.com.br

Informações: Pedro – Hanker: 98144-5237