O jornal O Popular e a Prefeitura de Goiânia realizam nesta quarta-feira (17/04) a 12ª edição do evento Os Maiores do ISS. Todos os anos as empresas que mais têm contribuído para a arrecadação do imposto municipal ISS são premiadas e homenageadas.

É com este imposto que se tornam possíveis os investimentos em escolas, creches, ginásios, postos de saúde, asfalto e tantos outros benefícios. Uma contribuição que começa transformando nossas ruas, por meio do asfaltamento, e acaba se refletindo nos sorrisos de nossos filhos, na cultura, no desenvolvimento social, ajudando a construir a trajetória de destaque de nossa cidade. É considerado uma das fontes principais de recursos que a administração municipal possui para executar suas obrigações. Nos últimos anos, tem ganhado ainda mais destaque diante das dificuldades vivenciadas e impostas ao caixa das prefeituras brasileiras pela crise econômica.

O projeto “O Maiores do ISS” ainda proporciona o encontro entre as lideranças do Executivo e esses grandes empresários e ainda dá oportunidade para que a Secretaria de Finanças promova a conscientização quanto à importância do recolhimento do tributo.

Ao todo serão premiadas 28 empresas divididas em 7 categorias: educação superior, ensino fundamental, construção civil, saúde, laboratórios, turismo e eventos, tecnologia e inovação e estarão presentes os representantes das 03 maiores empresas de cada categoria.

O evento de premiação acontecerá dia 17 de abril às 20h30, em um jantar comemorativo no Oliveira´s Place e contará com show de encerramento com a talentosa cantora Carina Duarte.

Serviço

Data do evento: 17.04.19

Local: Oliveira´s Place - Rua T-37, n°3588, Setor Bueno, Goiânia – GO.

Horário: 20h30

Apoio: Prefeitura de Goiânia

Realização: O Popular

Departamento de Eventos: 3250-1075 ou com Kamilla Porto - 999154-3639