No dia 24 de abril (quarta-feira), acontecerá a 34ª Edição do Prêmio Jaime Câmara. O evento será realizado no espaço Memoratto (Avenida Francisco de Melo, Qd 31. Vila Rosa), às 20h00.

O Prêmio Jaime Câmara, em sua 34ª edição, tem como seu principal objetivo valorizar o trabalho das agências de propaganda, em especial do profissional de criação, que se destaca a cada dia pelo seu empenho, criatividade e talento.

A campanha desse ano traz o tema: “A ideia no volume máximo”, esse conceito busca relacionar o caráter revolucionário da música com o da propaganda. Falando de evolução e colocando a peça no papel principal.

O evento contará com a presença de anunciantes e publicitários do estado de Goiás. Na noite da premiação, receberão o troféu ouro, agências de publicidade, anunciantes, produtoras e gravadoras que venceram em cada uma das categorias. O 2º e 3º lugar receberá um certificado posteriormente em suas respectivas agências. Recebem ainda os prêmios de Grand Prix TV, Grand Prix Rádio e Grand Prix Impresso.