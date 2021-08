O Boticário está sempre contando e valorizando histórias que falam de amor. Não vai ser diferente neste Dia dos Pais. Muitos pais e filhos foram separados, ou unidos, neste momento marcante para todos nós. E os presentes têm se transformado em formas de abraço, de carinho, em que podemos demonstrar nosso amor e viver instantes valiosos que vão se transformar em lembranças incríveis.

Foi pensando nisso que O Boticário criou 11 kits especiais neste Dia dos Pais, que trazem mensagens inspiradoras, em embalagens sustentáveis, com papel 100% reciclado e garrafas PET retiradas do meio ambiente.

O grande destaque é o lançamento Zaad, a fragrância do homem que deseja conquistar o mundo. Perfeita para os sofisticados e sonhadores, que levam a vida com intensidade, sempre seguindo a intuição. O seu kit traz Perfume Zaad Eau de Parfum 95 ml e Fragrância Colônia Zaad Splash 200 ml, por R$ 269,90.

Para aqueles pais que amam Malbec, o kit exclusivo vem assim: além da colônia já consagrada, sabonete líquido corporal, desodorante aerossol e loção hidratante para o corpo, em linda embalagem presenteável, por R$ 229,90. A fragrância é inspirada no universo dos vinhos, com álcool vínico envelhecido em barris de carvalho francês.

O Kit Blend também se destaca entre os presentes criados pelo Boti. Escolhendo ele, os pais recebem a fragrância eau de parfum, shower gel para corpo e cabelo e um nécessaire exclusivo. Tudo isso por R$ 299,90. Sua fragrância dura mais de 10 horas na pele e tem o contraste perfeito entre as principais especiarias do antigo Oriente, com notas de rum e madeira.

E O Boticário, sempre pensando na pluralidade, inova mais uma vez trazendo um kit na versão feminina, celebrando aquelas mulheres que fazem papel duplo, de mãe e de pai. O exclusivo trio de miniaturas da linha Floratta chega para abraçar essas que são conhecidas como “pães”. E, falando nessa diversidade, sobram motivos para presentear aqueles que sempre estão ao nosso lado: o avô, o padrasto, o tio, o padrinho, o sogro.

Além das embalagens sustentáveis, daquelas que dão vontade de presentear, os kits vêm com acessórios especiais, como carteira, nécessaire, organizadores e bags. É pra surpreender de verdade.

Vá até uma loja do Boticário ou acesse os outros canais de venda: site www.boticario.com.br, ou app do Boticário, disponível para Android ou iOS, ou Whatsapp do Boti, 0800 744 0010. Se preferir, procure um revendedor do Boti no www.oboticario.com.br/encontre.

Neste Dia dos Pais, presente é O Boticário.