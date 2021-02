A rede de lojas Novo Mundo aproveitou o momento de transformação impulsionado pela pandemia para acelerar a implementação de um novo conceito de loja que já havia sido desenhado pela companhia e foi batizado de “Novo Mundo. com”. O novo modelo de loja física carrega o nome de site porque para a varejista não existe fronteiras entre o físico e o digital.

Na live do Popular com Matheus Sepulveda, Diretor Novo Mundo Digital, é possível acompanhar maiores detalhes desse conceito inédito de loja.

Mais de 40 unidades já estão rodando no novo conceito de loja. Até o final de 2021, todas as unidades da Novo Mundo estarão adaptadas à nova proposta.

Sepulveda, explica que a tecnologia é “pano de fundo” e a experimentação, a agilidade e a simplicidade têm o papel principal. O pedido, segundo ele, é feito em segundos. “O consumidor pode olhar toda a prateleira infinita e fazer a compra na loja com o preço do site ou comprar no site durante um passeio e retirar na loja imediatamente”, detalha.

O executivo ainda destaca que no novo conceito o físico e o digital se encontram verdadeiramente: “É uma loja 100% sem fronteiras. Permite várias possibilidades como comprar no site e retirar na loja, na hora, comprar pelo autoatendimento ou com o apoio dos consultores de vendas, comprar no aplicativo pelo preço do site. Tudo sem filas de caixas de pagamento ou retirada de mercadoria. Acabou o sofrimento”, resume o Diretor que convida todos a conhecerem o novo conceito da Novo Mundo de comprar: “Loja física pelo preço de Site”, reforça.

Fundada em 1956, a Novo Mundo possui perto de 140 lojas espalhadas por 9 Estados e Distrito Federal e mais de 15 milhões de clientes atendidos. A rede integra o Grupo Martins Ribeiro que conta também com dois dos maiores shoppings atacadistas do país – Mega Moda Shopping e Mega Moda Park – além de Época Decorações, Montreal Colchões e Estofados.

Assista à live completa.