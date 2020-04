No meio do caos, o sonho. A ilusão brinca com a realidade. Da crise surge a esperança. No afastamento, o contato. Do real ao virtual. Quando a ordem máxima é o distanciamento social, a arte e o sonho surgem para aproximar. Esse é o Le Petit, o novo projeto da Cia. Teatral Oops!.., que junta ilusão e realidade para alegrar nossos corações de arte e de esperança.

O projeto conta com apoio institucional do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás e surgiu a partir da união de artistas de diferentes países que começaram a imaginar um mundo onde os artistas teriam perdido tudo, inclusive a possibilidade de se encontrar. Em qual lugar estariam os artistas se não tivessem nada mais? Nesse cenário, qual o papel do artista e da arte? E em meio a quarentena, por conta da pandemia do novo coronavírus, o fazer artístico é reavaliado.

“O show não pode parar” e o pequeno circo das ilusões se conecta a Internet e alcança centenas de dispositivos e usuários para realizar a “arte do encontro”. Atores se unem para fazer Teatro em meio a tanta dúvida e incerteza. Com Le Petit, o fazer artístico é pensado, vivido e ressignificado. A formação e capacitação são atividades centrais, ao passo que o “Teatro on-line” também é destaque. Desse modo, todo o projeto favorece uma total interação com o espectador, que agora isolado tem no Teatro um “remédio para alma”.

Conexão Artística

Le Petit proporcionará um intercâmbio e uma residência artística entre artistas brasileiros e espanhóis, de distintos coletivos teatrais, sob coordenação dos artistas internacionais Adán Coronado e Antonio Gómez Casas. Utilizando-se de plataformas digitais, o projeto permite a troca de experiência e criação de um experimento cênico inédito, protagonizado pelos artistas da Cia. Oops (Sol Silveira, João Bosco Amaral e Lino Calaça) e do Generación Artes da Espanha. O experimento cênico Le Petit Cirque des Ilusions será apresentado nos dias 16 e 17 de maio, online e ao vivo no Instagram e no Facebook.

Além da residência artística, artistas, arte-educadores e pesquisadores poderão acompanhar virtualmente entre os dias 17 e 19 de abril o Ciclo de Palestras; e a oficina Ferramentas para dirigir Jovens, que será ministrada pelo diretor e dramaturgo espanhol Antonio Gómez Casas, entre os dias 04 a 08 de maio, as duas atividades contribuem significativamente na capacitação técnica e artística dos participantes. Os interessados podem se inscrever no site: www.ciaoops.com.br .

Oops!... online

Para aliviar as dificuldades do isolamento, a companhia já iniciou em março o compartilhamento, em seu canal no YouTube, de parte do seu repertório e continuará disponibilizando diferentes peças ao longo dos meses de abril e maio. Novas atividades artísticas serão realizadas por meio das Redes Sociais através da apresentação ao vivo dos espetáculos Encantos e Pequeno Príncipe, nos dias 03 e 04 de abril, respectivamente.

Para João Bosco Amaral, diretor artístico do grupo, a ação surgiu a partir da necessidade em manter as atividades do grupo num momento em que praticamente todas as atividades foram suspensas ou canceladas. Para ele esse é um momento de “mudanças profundas de comportamento, e o Teatro também será afetado por essas transformações”. Esse “Teatro online” já era uma possiblidade pensada pelo grupo e o período de quarentena fez com a ideia se tornasse realidade.

Além dos espetáculos, a Cia. Oops!... também prevê a realização de lives diárias no Instagram e no Facebook, onde serão feitas leituras de poesias, textos dramáticos e bate-papo sobre teatro, arte e cultura em geral.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

03 de abril (sexta-feira) - Apresentação ao vivo e online do espetáculo Encantos - 17 horas no Instagram e 19 horas no Facebook

04 de abril (sábado) - Apresentação ao vivo e online do espetáculo Pequeno Príncipe - 17 horas no Instagram e 19 horas no Facebook

05 de abril (domingo) - Leitura de textos e poesias ao vivo e online com o ator e diretor João Bosco Amaral - 17 horas no Instagram e 19 horas no Facebook

10 de abril a 10 de maio - Residência Artística com Adan Coronado e Antônio Gómez Casas - Redes Sociais e Site da Cia. Teatral Oops!...

17 a 19 de abril – Ciclo de Palestras - Instagram e Facebook da Cia. Oops!...

04 a 08 de maio – Oficina Ferramentas para dirigir jovens com António Gomes Casas - Instagram e Facebook da Cia. Oops!...

16 e 17 de maio - Apresentação do experimento cênico Le Petit Cirque des Ilusions - 17 horas no Instagram e 19 horas no Facebook

Mais informações: www.ciaoops.com.br

Facebook: @ciateatraloops

Instagram: @ciateatraloops

Youtube: Cia. Teatral Oops