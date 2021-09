A distribuidora de combustível Larco, que acabou de anunciar a construção de uma nova base em Senador Canedo (GO), com inauguração prevista para novembro deste ano, acaba de se destacar entre as 1000 melhores empresas do país, segundo a edição 2021 do Anuário Valor 1000, do Jornal Valor Econômico. A empresa teve excelente desempenho no setor de Petróleo e Gás, ocupando o 1º lugar entre as 10 em Rentabilidade, o 3º lugar entre as 10 em Giro de Ativo; o 4º lugar na Classificação Geral e o 5º lugar em Crescimento Sustentável, alcançando a 180ª colocação no ranking das 1000 maiores empresas do país e conquistando 16 posições em relação ao ano anterior. A distribuidora de petróleo figura ainda na 12ª colocação entre as 50 maiores companhias do Nordeste, com uma variação positiva de 20,4% e uma receita líquida de 4.372,5 milhões de reais.

Com a base própria em Senador Canedo, a Larco contribuirá para o desenvolvimento e geração de empregos na região. Em parceria com a administração municipal da prefeitura, a empresa está implantando 3 mil metros de rede de distribuição de energia elétrica para o novo Polo Industrial Maria Pires Perillo, beneficiando a infraestrutura urbana. A distribuidora de combustíveis, que se encontra entre as maiores do Brasil, está há 21 anos no mercado de petróleo e gás, e, segundo a ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, é a 6ª maior distribuidora de diesel e a 10ª maior em gasolina no Centro-Oeste do Brasil. Em relação a novos postos de trabalho, serão gerados até 102 empregos diretos e 152 empregos indiretos no pico das obras.