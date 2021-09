Seguindo o seu planejamento estratégico de crescimento nacional, a distribuidora de combustível Larco, que está há 21 anos no mercado de petróleo e gás, é a quarta maior do Nordeste e uma das dez maiores do Brasil, agora aposta no Centro Oeste do país, com a inauguração de uma nova base própria em Senador Canedo (GO). Contando com um investimento de R$ 20 milhões nesta primeira etapa do projeto, a unidade irá atender todo o estado e promete levar ainda mais qualidade, agilidade e competitividade em todas as escalas para a região. A conclusão das obras é esperada para novembro deste ano e a expectativa é que, com o início do período seco em abril de 2022, haja uma aceleração na mobilização dos recursos.

A Larco já está presente no Centro Oeste há cinco anos, mas com uma filial. A nova base própria terá capacidade de 5.800 m³ de armazenamento de produtos, em um terreno de 25 mil m² e uma nova Garagem central de apoio ao motorista, implantada em um terreno de 12 mil m². Em se tratando de volume de vendas, a unidade deve crescer mais de 20%, atingindo um número inicial de mais de 30 mil metros cúbicos comercializados. Já quando se fala em movimentação, espera-se 1.600 a 2 mil m³/dia, ou carregamento de 45 caminhões Bitrem/dia.

A implantação desta nova base própria também contribuirá para o desenvolvimento e geração de empregos em Senador Canedo. Em parceria com a administração municipal da prefeitura da cidade, a Larco está implantando 3 mil metros de rede de distribuição de energia elétrica para o novo Polo Industrial Maria Pires Perillo, beneficiando a infraestrutura urbana. Em relação a novos postos de trabalho, serão gerados até 102 empregos diretos e 152 empregos indiretos no pico das obras.

Modernidade e tecnologia

De acordo com a gerente de operações de Goiás, Ilma Lopes Magalhães, a modernidade também é uma marca deste nosso novo empreendimento. Ele conta com a mesma tecnologia de automação implantada na base de Candeias, região metropolitana de Salvador, na Bahia. "A Larco está investindo bastante em tecnologia, o que representa maior produtividade nas suas operações, ao mesmo tempo em que garante um ambiente seguro para seus colaboradores e parceiros e melhor atendimento às demandas dos seus clientes", explica a executiva.

Segundo Magalhães, alguns exemplos de tecnologias incorporadas aos padrões de engenharia da Larco que estão contribuindo para a companhia atingir a posição de destaque no mercado nacional de distribuição de combustíveis e que já estão garantidas na nova base própria em Senador Canedo são: implantação do sistema de telemetria para medição em tempo real do nível e temperatura dos tanques; análise on-line da qualidade dos produtos; sistemas de SKIDs para operações de descarga; sistema de carregamento automatizado de caminhões de alta confiabilidade e precisão; sistema de proteção contra transbordamento de tanques conforme API 2350; sistemas de alarme e combate a incêndio de última geração, selos flutuantes para redução e controle de emanações atmosféricas e sistema de gestão de bases Autoload@.

Sobre a Larco

A empresa, que está presente em nove estados brasileiros (Bahia, Sergipe, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, São Paulo, Alagoas, Mato Grosso), conta com 14 bases de armazenagem localizadas estrategicamente pelo país, uma frota com mais de 300 veículos (incluindo bitrens, trucks e carretas), além de uma rede própria de postos em constante crescimento.