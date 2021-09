A Larco, distribuidora de combustível há 21 anos no mercado e uma das dez maiores do Brasil, segue com seu planejamento de expansão pelo país, onde já soma 14 bases em 9 estados, além de uma rede de postos em constante crescimento. Presente no Centro Oeste há cinco anos, em novembro irá inaugurar uma base de distribuição própria em Senador Canedo (GO). Além disso, a marca pretende contribuir para o crescimento do estado de Goiás também através do segmento esportivo, por meio do patrocínio oficial ao Goiás Esporte Clube, maior do Centro Oeste.

Tendo o futebol como uma de suas principais causas, a empresa promete dar muita energia para que o time, que está em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro, conquiste o acesso para seu lugar de direito na série A. “Estamos muito felizes por termos nossa marca estampada no peito do manto esmeraldino”, declara a gerente de marketing da Larco, Ana Paula Evangelista. Ela também ressalta que incentivar uma das paixões dos brasileiros agrega muito valor durante este momento de expansão da marca, sobretudo por associar a empresa ao time do coração das pessoas.