Tennessee, 1866. Quando o jovem e visionário Mr. Jack registrou a primeira destilaria dos Estados Unidos, a Jack Daniel Distillery, não imaginava que seu legado atravessaria gerações e, 154 anos depois, se tornaria uma love brand e lançaria sua primeira campanha global em mais de 100 países. Com uma mensagem clara e objetiva, Jack Daniel’s convida as pessoas a experimentarem a sensação de se viver com mais liberdade e ousadia, fazendo a vida valer a pena: “Make It Count”.

Mr. Jack sempre foi sinônimo de autenticidade. Seu espírito livre e independente conquistou legiões de fãs ao redor do mundo, inclusive, alguns deles nem mesmo consomem whiskey, mas admiram os valores da marca. A campanha Make It Count reforça esse legado, incentivando as pessoas a fazerem suas escolhas e vivenciarem cada uma delas intensamente.

Para Caio Almeida, gerente de marketing da Jack Daniel’s no Brasil, fazer parte de um momento histórico como este é indescritível. “Poder comunicar a paixão de Jack Daniel’s pela vida e inspirar as pessoas a acreditarem mais em si mesmas, algo tão presente na essência de Jack, é bastante motivador. Make It Count reflete tudo isso e nos aproxima dos consumidores, encorajando diferentes gerações a fazerem suas escolhas de forma independente. Abraçar o que vier pela frente, buscar novas experiências e, claro, se divertir. E seja qual for o momento, Jack está ali com seus amigos”, completa Almeida.

O filme de lançamento da campanha, intitulado First Times, reúne personagens que têm coragem de realizar, pela primeira vez, momentos que sempre tiveram vontade. Segundo Caio Almeida, “A campanha tem um sentimento muito positivo, libertador e genuíno. Nossa estratégia é apresentar a verdadeira essência de Jack Daniel’s a mais pessoas”. Essa é a estreia de um comercial Jack Daniel’s na TV brasileira. A versão legendada em português pode ser conferida aqui:

Jack para todos os estilos

Muitos associam Jack Daniel’s ao bom e velho rock’n roll, mas a marca transita por diferentes estilos, gerações e ocasiões. Com mais de 150 anos, Jack Daniel’s tornou-se um ícone mundial, mas claro, sempre mantendo o seu espírito livre e independente.

A antiga discussão sobre qual o jeito certo de tomar o whiskey também ficou no passado. Para Jack Daniel’s, o melhor jeito de apreciá-lo é o seu: on the rocks, puro ou em coquetel. A única regra é beber com responsabilidade.

Boas festas, com Jack Daniels

Para consagrar este momento único, Jack Daniel’s lançou a edição comemorativa de final de ano para as pessoas que querem presentear com autenticidade: uma lata colecionável, com venda limitada, contendo uma garrafa de um litro do tradicional Jack Daniel’s Tennessee Whiskey Old Nº 07. Toda preta e com ricos detalhes em alto relevo, a embalagem traz a assinatura de seu criador, Mr. Jack, e sua icônica frase: “Every day we make it, we’ll make it the best we can” (Todos os dias nós fazemos isso, nós faremos da melhor forma possível) gravadas na lata.

Para quem faz questão da autenticidade do Old Nº 07, mas com suavidade extra, a dica é o rótulo Gentleman Jack, que passa por um processo de dupla filtragem, chamado charcoal mellowing. Este processo artesanal suaviza cada gota do whiskey por três metros de carvão de maple, resultando em uma finalização de excepcional leveza.

Seja qual for a sua escolha, lembre-se: a bebida deve ser apreciada com moderação.

Se você nunca se arriscou a preparar um drink, que tal tentar pela primeira vez?

TENNESSEE MULE

Ingredientes: ​

50 ml Jack Daniel's Old No. 7Nº 07 ​

30 ml suco limão Tahiti​

15 ml Xarope de açúcar​

Espuma de gengibre com cardamomo

Cardamomo​

Folhas de hortelã​

Gelo​

Modo de Preparo:​

Em uma coqueteleira, adicione 15ml de xarope de açúcar líquido, 30 ml de suco de limão Tahiti e 50 ml de Jack Daniel's Old No. 7 Nº 07 (1 dose).

Bata e coe em uma caneca prata com gelo.

Complete com espuma de gengibre e cardamomo.

Como guarnição, rale noz moscada e adicione uma folha de hortelã.