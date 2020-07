Jack Daniel’s está quebrando os mitos e a formalidade que existe por trás do consumo do whiskey no Brasil e apresenta formas mais despojadas de apreciar a bebida. Uma delas é a harmonização entre Jack e o churrasco, ou simplesmente BBQ, uma paixão unânime na mesa do brasileiro.

Segundo Caio Almeida, gerente da marca Jack Daniel’s no Brasil, o whiskey é perfeito para esta ocasião. “As pessoas estão mais tempo em casa. E se aventurando mais, preparando desde cortes típicos para o churrasco de domingo até se arriscando em tipos de carnes mais especiais, como o famoso dry-aged. E acreditamos que Jack Daniel’s pode acompanhar este momento gastronômico pelo fato de ser um whiskey suave e versátil, podendo ser apreciado tanto puro, quanto em drinks como o famoso Maracujack” (confira a receita no fim da matéria), destaca o executivo, que ainda aponta a necessidade de consumo consciente do whiskey, principalmente neste período.

A relação de Jack Daniel’s com o churrasco é antiga. A marca promove o maior campeonato de churrasco americano do mundo, o “Jack Daniel's World Championship Invitational Barbecue” - ou apenas The Jack. Além disso, o Jack Daniel’s também utiliza o carvão em seu processo único de fabricação artesanal, chamado charcol mellowing, que consiste em suavizar cada gota do whiskey em três metros de carvão de maple. Este processo confere um sabor único ao Jack e a harmonização perfeita com o seu BBQ.

Afinal, qual o jeito certo de beber whiskey?

Do jeito que você quiser! Para Giuliano Odone, Head de Marketing da Brown-Forman Brasil, empresa detentora da marca, não há uma regra de consumo da bebida. “Jack Daniel’s acredita que o melhor jeito de beber whiskey é o seu. Então, não importa se será puro, com gelo ou drinks. O fundamental é a experiência de cada momento e que esta seja única como a nossa bebida. Quando falamos da ocasião de churrasco, trazemos algo lá da essência da marca, que mantém sua identidade há mais de 150 anos, e que também é algo que os brasileiros gostam muito.”, comenta Odone.

Faça em casa

Daniel Lee, fundador da Pitmasters Brasil e responsável por trazer o maior campeonato de churrasco do mundo para cá (Campeonato Nacional de Pitmasters BBQ) ensina como utilizar a técnica de defumação para fazer o legítimo churrasco americano em casa.

Os primeiros passos são um carvão de qualidade e ter o tipo de lenha correta. “Minha recomendação são as frutíferas, pois trazem um sabor especial às carnes. Em uma churrasqueira convencional, é comum que as pessoas joguem as lascas ou pedaços maiores de lenha direto sobre a brasa de carvão. Este processo não é considerado errado, mas a queima acontecerá muito rápido e o tempo de fumaça será curto. A defumação requer que a carne fique sob a fumaça por, pelo menos, 30 minutos. Aqui, o ideal é deixar o pedaço de lenha ou lascas mais distantes da brasa. Se a churrasqueira tiver dois andares de grelha, posicione-a na grelha mais próxima da brasa e a carne na parte superior. Caso a churrasqueira tenha um único andar, a carne pode ser colocada em cima da madeira limpa, pois vai defumar da mesma forma.”, explica o pitmaster.

Outra dica do especialista é que a carne esteja em temperatura ambiente. Também são necessários uma faca bem afiada para garantir o bom corte, um pegador para virar a carne (esta não deve ser perfurada senão perde líquidos) ou espátula para manusear hambúrgueres e peixes.

Jack Daniel’s do seu jeito

Para acompanhar o seu churrasco, aprenda a preparar o famoso Maracujack, um drink leve e refrescante que combina perfeitamente com o nosso clima.

Ingredientes:

- 50 ml Jack Daniel's Old nº 7;

- um maracujá;

- xarope de açúcar;

- refrigerante citrus;

- cubos de gelo.

Modo de fazer:

Coloque os cubos de gelo em uma coqueteleira. Adicione ½ polpa de maracujá. Coloque 50ml de Jack Daniel's. Adicione 25 ml de xarope de açúcar e complete com citrus.