O dia a dia da vida moderna exige pressa. O senso de urgência faz com que as demandas do trabalho e do convívio social adiem alguns cuidados essenciais para manter a autoestima elevada e a qualidade da saúde física e mental. Afinal, quem nunca deixou de fazer algo para si porque não era algo inevitável? Para incentivar que mais pessoas desenvolvam o autocuidado, o Instituto Aldo Saltini aposta em um completo e ultra moderno centro de odontologia, saúde e estética.

A clínica possui duas unidades na Região Metropolitana, uma em Goiânia, no setor Bueno, e outra em Aparecida de Goiânia, na Cidade Empresarial. Na matriz do Bueno os pacientes encontram um verdadeiro complexo de atenção aos procedimentos que devolvem funcionalidade e contribuem diretamente para elevar a autoestima.

Desde a fachada no Edifício Santorini, o Instituto Aldo Saltini entrega a sua potência quando o assunto é elegância e modernidade. Cada detalhe recebe a curadoria do cirurgião-dentista, Dr. Aldo Saltini (CRO-GO: 6655), que não se acanha em trazer inovações e equipamentos internacionais e de última geração para a sua clínica.

A aquisição mais recente foi de uma impressora 3D, de engenharia alemã, para fabricação de lentes de contato dentais, facetas de porcelana e demais peças odontológicas. “Somos uma das poucas clínicas de Odontologia do Centro-Oeste que tem um laboratório próprio, o Salt Lab, e que instalou, verdadeiramente, um fluxo digital no tratamento dos pacientes”, argumenta Saltini.

Por serem fabricadas no Instituto, existe um rígido controle de qualidade e celeridade dos processos que resultam na transformação do sorriso em menos de 48 horas. O compromisso com a praticidade é tamanho que a clínica disponibiliza flats no Ed. Santorini para hospedagem de pacientes de outros Estados e países.

Laboratório digital

No Salt Lab são quase uma dezena de equipamentos de alta tecnologia que diariamente desenvolvem próteses de dentes e lentes de contato dentais. Combinado com a experiência dos quase 20 anos de atuação no segmento odontológico do Dr. Aldo Saltini, essa fábrica de sorrisos acerta na entrega de resultados com acabamento natural.

Isto é, cada peça recebe uma atenção especial de um profissional protético antes de ser implantada ou cimentada, como no caso das facetas e lentes. Além disso, o paciente também tem voz ativa e antes de finalizar o tratamento pode, inclusive, decidir o tom de branco dos novos dentes. Tal detalhe combate a artificialidade popularizada recentemente.

Tratamentos estéticos

O Instituto Aldo Saltini pode ser considerado um dos melhores anfitriões de Goiânia, pois enquanto o paciente aguarda a fabricação do seu novo sorriso, pode se deliciar com as massas italianas da famiglia Saltini no Salt Café Bistrô ou fazer um tratamento estético no SPA Beauty Salt.

Instalado no piso superior, a clínica estética oferece serviços de harmonização orofacial, massagem modeladora, preenchimento labial, botox, rinomodelação, peeling de diamante, depilação a laser, redução de gordura localizada e muitos outros.

As avaliações no Instituto Aldo Saltini são gratuitas. Experimente um dia de puro autocuidado.

Entre em contato pelo Instagram @institutoaldosaltini ou (62) 9-83341221.

Acesse: https://institutoaldosaltini.com.br/