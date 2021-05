No Brasil, é cultural que os laboratórios estejam mais cheios no período da manhã, já que a maioria das pessoas acreditam que o jejum é obrigatório para os exames de sangue. Mas você sabia que muitos exames não precisam de jejum para serem utilizados? De acordo com a diretora de medicina diagnóstica do Sistema Hapvida, Cidéria Costa, estudos recentes indicam que o consumo de alimentos antes da realização dos exames, desde que habituais, causam baixa ou nenhuma interferência nas análises.



“De acordo com a normatização atual, a flexibilização do jejum evita que o paciente diabético, por exemplo, corra o risco de uma hipoglicemia por conta do jejum prolongado. Outro benefício decorrente da flexibilização é a otimização do fluxo de coleta, com mais horários disponíveis para atendimento. São poucos os exames que necessitam de jejum hoje, e geralmente estão relacionadas à glicemia. Os demais exames podem ser realizados sem jejum ou de acordo com a solicitação médica”, explica Cidéria.



Entre os exames que não necessitam de jejum estão: hemograma, exames relacionados a função tireoidiana, entre outros, não exigem que o paciente fique durante um longo período sem comer para realizar a coleta. Uma dúvida frequente está relacionada à ingestão de água, se ela interfere ou não no jejum. “Beber um pouco de água não vai interferir no exame que exige jejum”, explica.



Os únicos exames que necessitam de jejum, são: Peptídeo C, Glicemia, Curvas Glicêmicas, Curvas Insulinêmicas, Tolerância à Lactose, Tolerância à Glicose, Absorção de xilose. Se seu exame não é nenhum desses, não há necessidade de jejum para realizá-lo.



Medidas de prevenção à Covid-19 no laboratório

A pandemia da Covid-19 mudou a rotina do planeta e a recomendação das autoridades de saúde é que as pessoas fiquem em casa, sempre que possível. Mas, em algumas situações como a realização de exames, é necessário se deslocar até um laboratório. Para reduzir o risco de contaminação, tanto de quem precisa fazer o exame quanto das outras pessoas que estão aguardando, é necessário tomar alguns cuidados.



A primeira orientação é evitar a ida ao laboratório ou em qualquer outro lugar se a pessoa apresentar sintomas de gripe comuns, como coriza, tosse e febre, por exemplo. Inclusive, para os pacientes da Hapvida é possível passar por uma teleconsulta por vídeo sem sair de casa. Basta acessar o site da operadora e solicitar o serviço: https://www.hapvida.com.br/teleconsulta.



Caso a pessoa não apresente sintomas e realmente necessite ir até um laboratório para a realização de exames, é preciso utilização das medidas de prevenção e evitar levar acompanhantes. Vale reforçar sobre a utilização das máscaras, álcool em gel e higienização das mãos, além de praticar o distanciamento das pessoas. Caso a pessoa esteja aguardando em uma fila, é necessário estar pelo menos a um metro e meio de distância da outra pessoa.



Nas unidades do Hapvida há marcação do distanciamento no chão. Caso esteja sentado, o recomendado é que a pessoa fique uma cadeira distante da outra pessoa. E além disso evitar sair com acompanhantes, principalmente para unidades de saúde, o que pode sobrecarregar o local e gerar aglomeração.



