Sabe aquela orientação confiável e cuidadosa que só as mães sabem dar? É com essa essência, de sabedoria e proteção, que a nova campanha de marketing do Sistema Hapvida foi desenvolvida. Intitulada "Confie na Inteligência", o novo trabalho destaca a inteligência em saúde da empresa para cuidar do bem mais precioso das pessoas: a vida.

A campanha já está sendo veiculado na TV aberta, rádios e mídias digitais de todo o Brasil e permanecerá no ar durante o segundo semestre de 2021. O trabalho destaca a inovação, o acompanhamento de toda a jornada do cliente, credibilidade e estrutura da empresa, que é um dos maiores sistemas de saúde do Brasil.

No filme, o destaque é para uma mãe pedindo para o filho não esquecer o casaco ao sair de casa para uma consulta, e ressalta que ninguém cuida tão bem da sua saúde quanto o Hapvida. Para reforçar esse cuidado, essa mãe aparece em diversas áreas de atendimento do filho.

Para Simone Varella, Diretora de Comunicação e Marketing do Sistema Hapvida, uma saúde inteligente promove mais qualidade de vida para as pessoas, e a presença de uma mãe no filme, com toda a sua sabedoria e cuidado, personifica bem nossa proposta. "A inteligência faz com que possamos viver cada momento com a certeza de que tudo está bem. Somos uma empresa que investe e acredita na tecnologia e inovação para transformar vidas, somados sempre ao toque humano. Confie na inteligência".

Ficha técnica:

Titulo do filme: Cuidado de Mãe

Agência: Ana Couto Branding

Diretor de Criação: Duda Hernandez

Redação: Giovanni Richetti

Direção de arte: Tiago Castro

Atendimento: Débora Galvão e Rachel Cidaco

Mídia: Marcelle Villar, Daniella Oliveira, Sandra Oliveira e Fernanda Bastos

Planejamento/Estratégia: Igor Cardoso e Vitor Duarte

Líder cliente: Fernanda Galluzzi

Produtora: Sagaz Filmes

Produtora de áudio: Sonido

Diretor: João Paulo Bertol

Aprovação: Simone Varella, Monique Bitu e Carla Sales.

Nome responsável Técnico Hapvida:

Francisco Floriano Delgado Perdigão

CRM 4953