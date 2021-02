O Sistema Hapvida conta com uma rede ampla de laboratórios, por isso os clientes da operadora podem escolher realizar os seus exames em unidades próximas de sua localidade. Atualmente, o Estado de Goiás conta com seis unidades laboratoriais espalhadas na cidade de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis.

De acordo com a superintendente de serviços de diagnóstico por imagem e laboratorial do Sistema Hapvida, Cidéria Costa, é importante que as pessoas saibam que, se for necessário fazer um exame presencial, elas podem ir em uma unidade mais próxima da sua casa. “Em Goiás, o Laboratório Jardim América é o laboratório central, mas temos outras cinco unidades para atender nossos clientes da região. Ressaltamos que é importante seguir as medidas de prevenção à Covid-19 que incluem uso obrigatório de máscaras, distanciamento social de pelo menos 1,5m e uso de álcool em gel”, explica.

Medidas de prevenção à Covid-19 no laboratório

Devido à pandemia, para reduzir o risco de contaminação, tanto de quem precisa fazer o exame quanto das outras pessoas que estão aguardando, é necessário tomar alguns cuidados. A primeira orientação é evitar a ida ao laboratório ou em qualquer outro lugar se a pessoa apresentar sintomas de gripe comuns, como coriza, tosse e febre, por exemplo. Inclusive, para os clientes é possível passar por uma teleconsulta por vídeo sem sair de casa. Basta acessar o site da operadora e solicitar o serviço.

Para combater à Covid-19, uma das medidas é não levar acompanhante, caso necessite ir a um laboratório. O Sistema Hapvida cumpre com todas as medidas de prevenção.

Saiba quais exames são necessários estar em jejum

No Brasil, é cultural que os laboratórios estejam mais cheios no período da manhã, já que a maioria das pessoas acredita que o jejum é obrigatório para os exames de sangue, mas muitos exames não precisam de jejum para serem utilizados. Cidéria Costa explica que os estudos recentes indicam que o consumo de alimentos antes da realização dos exames, desde que habituais, causam baixa ou nenhuma interferência nas análises.

"De acordo com a normatização atual, a flexibilização do jejum evita que o paciente diabético, por exemplo, corra o risco de uma hipoglicemia por conta do jejum prolongado. São poucos os exames que necessitam de jejum hoje e, geralmente, estão relacionados à glicemia. Os demais exames podem ser realizados sem jejum ou de acordo com a solicitação médica", esclarece Cidéria.

Entre os exames que não necessitam de jejum estão hemograma e os relacionados à função tireoidiana. Uma dúvida frequente está relacionada à ingestão de água, se ela interfere ou não no jejum. "Beber um pouco de água não vai interferir no exame que exige jejum", afirma. Os únicos exames que necessitam de jejum, são Peptídeo C, Glicemia, Curvas Glicêmicas, Curvas Insulinêmicas, Tolerância à Lactose, Tolerância à Glicose e Absorção de xilose.

Laboratórios do Sistema Hapvida em Goiás

Confira todas as unidades laboratoriais no Estado de Goiás. Lembrando que os endereços estão disponíveis no site da operadora:

• Clínica Central (Laboratório Anápolis)

Avenida Coronel Batista. N83B - Setor Central, Anápolis, Goiás

• Ame Centro Clínico

Rua P-16 690, QD. P-61 LT.03 e 04 Esquina com, Av. Independência - Setor dos Funcionários, Goiânia

• Clínica Rio Araguaia

Avenida T1, Quadra 74, R. L-8, 1633 - Setor Bueno, Goiânia

• Laboratório Santa Cecília

Avenida Jaguarão, R. L-11, Q 23 - Vila Brasília, Aparecida de Goiânia

• Laboratório Jardim América - Matriz

Rua C148, 854 - Jardim América, Goiânia

• Laboratório Jardim América - Posto 2

Rua C148, 1289 - Jardim América, Goiânia

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 6,7 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, RN Saúde, Medical, Grupo São José Saúde, além da operadora Hapvida e da healthtech Maida. Atua com mais de 36 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 45 hospitais, 191 clínicas médicas, 46 prontos atendimentos, 175 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.