Proporcionar comodidade, autonomia e segurança: esse é o intuito do Sistema Hapvida com a disponibilização de canais digitais de atendimento para os seus clientes. Com a pandemia e a orientação das autoridades de saúde sobre a necessidade de isolamento social, a empresa tem investido em serviços tecnológicos para que os clientes consigam resolver as questões relativas à saúde principalmente através do site ou aplicativo da operadora.

A inovação é um dos pilares do Sistema Hapvida, que proporciona agilidade e rapidez, evita que o cliente se desloque até uma unidade de saúde e desburocratiza os processos por meio do avanço tecnológico. Porém, para aqueles que precisam de atendimento presencial de algum serviço específico, também podem contar com os terminais de autoatendimento, que podem agilizar o atendimento de seus clientes.

Saiba quais serviços estão disponíveis nos canais digitais:

Site Hapvida

- Marcação e desmarcação de consulta;

- Marcação, desmarcação e resultados de exame;

- Solicitação de autorização;

- Emissão de boleto;

-Teleconsulta;

- Guia Médico e odonto;

- Chat online;

- Carteira online;

- Clube de Vantagens.

Aplicativo Hapvida

- Marcação e desmarcação de consulta;

- Marcação, desmarcação e resultados de exame;

- Solicitação de autorização;

- Emissão de boleto;

- Teleconsulta;

- Guia Médico e odonto;

- Acompanhamento de autorização;

- Carteira offline;

- Clube de Vantagens;

- E muito mais.

Totens de Autoatendimento

- Consultas, exames e odonto;

- Efetivação de consulta;

- Impressão de pulseira de identificação;

- Resultado de exames;

- Emissão de boleto;

- Efetivar consulta;

- E muito mais.

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 7,1 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, RN Saúde, Medical, Grupo São José Saúde, Grupo Promed, além da operadora Hapvida e da healthtech Maida. Atua com mais de 37 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 47 hospitais, 201 clínicas médicas, 45 prontos atendimentos, 173 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

Nome responsável Técnico Hapvida:

Francisco Floriano Delgado Perdigão

CRM 4953