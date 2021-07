Com o intuito de acolher a gestante e seu acompanhante com o maior conforto, qualidade, segurança e felicidade durante a gestação, durante o parto e no pós-parto, assegurar um nascimento saudável que proporcione um momento de satisfação, o Sistema Hapvida implantou o Nascer Bem em Goiânia. O objetivo do programa é incentivar as mães a se sentirem seguras e acolhidas para o parto normal nos casos em que se pede esse procedimento. Atualmente, cerca de três mil gestantes são atendidas pelo Hapvida, em Goiânia, que realiza uma média de 300 partos por mês.

Através deste acompanhamento conjunto entre médico e enfermeiro obstetra, é possível planejar a melhor opção de parto para mãe e bebê. O Brasil ainda ocupa o segundo lugar no mundo em número de cesáreas, com uma taxa acima de 55% do total de partos. “Muitas vezes, a cesárea é realizada sem ter indicação clínica. Esse procedimento é utilizado para salvar vidas, quando a mãe ou o bebê estão em risco, e o nosso objetivo é oferecer o tratamento mais adequado para cada caso”, explica Catarina Nucci, diretora nacional do Programa Nascer Bem.

São cerca de 16 mil gestantes atendidas pelo programa e 1600 partos são realizados por mês, dos quais 42% são normais. Os números mostram o resultado de uma iniciativa que cresce a cada ano. Em Recife (PE), primeira cidade a receber o programa, em 2016, o número de partos normais na rede obteve uma evolução de 29% até 2018 e, atualmente, atinge 42%. Em Fortaleza (CE), em 2016, o número de partos normais na rede foi de 1073. Este número subiu para 2188, em 2018, uma evolução de 35% e atualmente atinge 41% de partos normais. Em Belém, atinge 40% por mês. Em Salvador, são 45% de partos normais por mês, assim como Manaus, filial mais recente, no mês de maio ficou em primeiro lugar e obteve seu melhor resultado de 45% de parto normal.

Catarina explica que o diferencial do programa é realizar um pré-natal com uma equipe multidisciplinar, que acolhe durante a gestação e o parto. “Assim que a gestante dá entrada na maternidade, nossas equipes estão prontas para atender e acolher mãe, bebê e acompanhante. São oferecidas terapias não farmacológicas, massagem, uma sala de exercícios com um fisioterapeuta, que trabalha exercícios de alívio da dor com a gestante, danças terapêuticas, onde a paciente pode levar a própria playlist para que o bebê nasça ao som que os pais escolheram, aromaterapia, arte gestacional, onde é feita pintura na barriga da gestante e ela leva de presente a foto e vídeo para guardar para a vida, entre outras terapias. O intuito é fazer o momento do parto o mais feliz e marcante possível”, explica.

Acolhimento

Entre os diferenciais do projeto, está a descentralização do atendimento por meio dos núcleos do Nascer Bem, com agendamentos, de acordo com o endereço das beneficiárias grávidas. São ofertados serviços de acolhimento coletivo, pré-natal de risco habitual, alto risco e curso para gestantes. Além disso, o Hapvida disponibiliza uma central de atendimento telefônico com operadores e enfermeiros treinados para cadastro e agendamento de consultas, gerenciamento de saúde e controle de adesão ao pré-natal e para responder os questionamentos das gestantes.

Além do atendimento especializado, a operadora conta com equipamentos diferenciados para que os bebês nasçam de forma segura. A bola suíça, por exemplo, ajuda a diminuir a dor lombar da gestante e com exercícios de rotação e ajuda a aumentar a dilatação durante o trabalho de parto. Também pode contar com o banho morno contribui para o relaxamento da musculatura do abdômen e da lombar, permitindo uma redução das dores. Além do Herabeat, que monitora os batimentos, do bebê a cada hora.

