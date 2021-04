Nas pequenas e grandes ações diárias, os colaboradores do Sistema Hapvida se superam para salvar vidas. Na linha de frente dos hospitais ou na área administrativa, a empresa não mede esforços para tornar melhor o dia de cada cliente. É com essa essência que nasceu a nova campanha “Dias Melhores Virão”, do Sistema Hapvida.

A campanha mostra o dia a dia dos colaboradores que atuam na linha de frente, ressalta a entrega e dedicação destas pessoas para dar aos pacientes o melhor atendimento, em um momento tão difícil o país vive. Além disso, conta com uma mensagem de esperança, unindo esforços para vencer a pandemia.

O novo trabalho é multiplataforma e já está disponível em todas as redes sociais do Sistema Hapvida. Terá também veiculação em VTs, banners, peças com divulgação na televisão e rádio.

Para Simone Varella, Diretora de Comunicação e Marketing do Sistema Hapvida, cada colaborador do Hapvida tem como missão acolher e cuidar do bem mais preciso das pessoas: a vida. "Esta campanha é um registro do amor e da atitude dos colaboradores ao longo desse um ano de pandemia. Incansavelmente, estes profissionais fazem com que o Hapvida carregue a vida não só na marca, mas na atitude todos os dias. Que nossas unidades possam ser o lar de cada um dos nossos pacientes enquanto eles precisarem, para que eles possam voltar para casa cheios de saúde”.

