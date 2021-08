A inovação faz parte dos pilares do Sistema Hapvida para proporcionar mais segurança e comodidade aos seus clientes. Por isso, a biometria facial da odontologia, agora, faz parte dos procedimentos padrões para consultas e permite que os dentistas informem o atendimento dos nossos beneficiários apenas direcionando a câmera do celular para o rosto deles.

O serviço é realizado por meio de um aplicativo instalado em seus smartphones que confirma a presença do beneficiário sem a necessidade da assinatura em guias de papel ou de qualquer outro tipo de chave enviada por token. Desta forma, a empresa reafirma também seu compromisso socioambiental, garantindo atendimento seguro e com menor atrito na jornada.

Além das funções citadas, a nova ferramenta também visa a segurança e a proteção da identidade dos clientes, já que dispensa assinaturas e o leitor biométrico da digital. Por enquanto, apenas Fortaleza (CE) possui a tecnologia, mas em breve deve estar disponível em outras regiões. Essa nova ferramenta vai ser de grande importância para a rede credenciada. Com o processo totalmente digital, acaba a necessidade de envio de documentações para cobrança dos atendimentos realizados. Consequentemente, a rede fica menos vulnerável aos problemas de logística.

“O próprio dentista já cadastra o paciente na primeira consulta, ele precisa apenas estar com um documento oficial com foto. No próximo atendimento, já não tem esse processo. O leitor biométrico facial é uma realidade na odontologia do Hapvida, trazendo mais segurança para clientes e dentistas”, explica o Dr. Roberto Passos, diretor de operações da odontologia do Hapvida.

Para Jaqueline Sena, Diretora Executiva de Odontologia do Sistema Hapvida, esse novo investimento representa mais um avanço na área da odontologia da companhia que une tecnologia, inovação e responsabilidade ambiental. "Nossos clientes merecem o que há de mais moderno para ter um atendimento eficiente, seguro e de qualidade. Em breve, novas regiões do Brasil terão esse serviço, que facilita muito a vida das pessoas".

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 7,1 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, RN Saúde, Medical, Grupo São José Saúde, Grupo Promed além da operadora Hapvida e da healthtech Maida. Atua com mais de 37 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 47 hospitais, 201 clínicas médicas, 45 prontos atendimentos, 173 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

Nome responsável Técnico Hapvida:

Francisco Floriano Delgado Perdigão

CRM 4953