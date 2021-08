O Sistema Hapvida amplia os investimentos em inovação e tecnologia para trazer saúde com acolhimento e inteligência para os seus clientes. Exemplo disso é que a empresa integrou os sistemas envolvidos na execução de laudos de eletrocardiograma, peça fundamental para diagnosticar doenças cardíacas.

Com a iniciativa, os resultados de 95% dos exames passam a ser entregues em até 15 minutos. Entre os meses de março e julho deste ano, por exemplo, já foram laudados e concedidos, dentro do prazo, mais de 53 mil exames.

Aliado ao propósito de oferecer cada vez mais o acesso a saúde de qualidade, os números do Sistema Hapvida transcrevem mais assertividade no diagnóstico de doenças, a agilidade na prescrição de tratamentos e a melhoria na qualidade de vida, como explica o Dr Marcelo Moreira, Diretor Executivo de Padronização e Inteligência Médica.

“Quando o paciente faz o eletrocardiograma, as imagens são direcionadas para uma central composta por uma equipe de cardiologistas, que se comunica com uma sala de controle - setor de monitoramento em tempo real que funciona 24 horas por dia. Para que isso possa ocorrer de forma segura e ágil, é usada a inteligência artificial que filtra os laudos normais. Desta forma, fica mais fácil os especialistas evidenciarem os exames que possuem alguma alteração”, pontua.

Há seis meses, a adaptação do sistema já vem atuando na base de dados dos pacientes e aumenta a assertividade e eficiência da entrega do laudo. O Sistema Hapvida reforça o compromisso com os progressos e introduz avanços tecnológicos para viabilizar mais qualidade, agilidade e segurança para a saúde do cliente.

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 7,1 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, RN Saúde, Medical, Grupo São José Saúde, Grupo Promed além da operadora Hapvida e da healthtech Maida. Atua com mais de 37 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 47 hospitais, 201 clínicas médicas, 45 prontos atendimentos, 173 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

Nome responsável Técnico Hapvida:

Francisco Floriano Delgado Perdigão

CRM 4953