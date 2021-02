Desde o dia 1 de fevereiro, após a autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as carteiras dos grupos Samedh e Plamheg se tornaram oficialmente Hapvida. A aquisição dos planos Samedh e Plamheg pelo Sistema Hapvida não vai apresentar mudanças nos contratos vigentes. A transferência das carteiras começou a valer a partir do primeiro dia do mês de fevereiro, porém todos os serviços da rede hospitalar credenciada/referenciada aos quais os beneficiários estão vinculados serão mantidos.

Com mais de 6,7 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, RN Saúde, Medical, Grupo São José Saúde, além da operadora Hapvida e da healthtech Maida. Atua com mais de 36 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas.

Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 45 hospitais, 191 clínicas médicas, 46 prontos atendimentos, 175 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.