O Grupo América, que contempla os planos América, Ame e Promed, se tornou oficialmente Hapvida, o que significa que ocorreu a incorporação, com a consequente transferência total de carteira de beneficiários de planos de assistência à saúde médico-hospitalar e odontológica. Mas para chegar até esse dia histórico de virada da marca, o caminho começou a ser percorrido ainda em junho de 2019, quando o Sistema Hapvida protocolou junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), a intenção de compra dos planos de saúde goianos. A autorização aconteceu no final de novembro daquele ano e em 2 de dezembro de 2019, houve a confirmação da aquisição oficial do Grupo América.

A virada de marca não vai apresentar mudanças nos contratos vigentes. A transferência da carteira começa a valer a partir do primeiro dia do mês de setembro, porém todos os serviços da rede hospitalar credenciada/referenciada de assistência médica e odontológica aos quais os beneficiários estão veiculados serão mantidos.

Investimentos

Em nove meses, e em meio a pandemia da Covid-19, o Sistema Hapvida já realizou diversos investimentos. O Pronto Atendimento Cora Coralina foi a primeira unidade de saúde própria inaugurada após o Hapvida chegar em Goiás. Com estrutura moderna e tecnologia de ponta, o PA é localizado na Avenida Anhanguera e se destaca pelo fácil acesso e ótima localização, já que foi construído em frente à plataforma do Eixo Anhanguera. A unidade conta com atendimento de emergência adulto e pediátrica e unidade do Vida & Imagem que oferta exames de raio-x, tomografia, ecocardiograma, ultrassom e exames laboratoriais. Os atendimentos acontecem 24h, todos os dias da semana.

Recém-inaugurada, a Clínica da Avenida 85, como o próprio nome diz, é localizada em uma das principais avenidas da cidade. A área total construída da clínica é de 918 m², três andares, plataforma elevatória e ampla recepção. Tudo projetado para oferecer atendimento de qualidade aos clientes. O horário de funcionamento da Clínica Avenida 85 é segunda a sexta-feira, das 07h às 19h, e sábado de 7h às 12h.

Além das inaugurações, o Sistema Hapvida promoveu a reforma e ampliação da Clínica Rio Araguaia, localizada na Avenida T-1. O local que já funcionava com atendimento nos consultórios, recebeu um centro de diagnósticos. A parte inferior do edifício foi reformada, passando a contar com laboratório de análises clínicas e unidade do Vida & Imagem, que oferta exames de ultrassonografia.

“Está no DNA do Sistema Hapvida promover a democratização do acesso à saúde. A nossa expansão fora da região Norte e Nordeste representou muito para nós, que estamos com a oportunidade de levar saúde de qualidade e tecnologia de ponta para todos os clientes do Grupo América que, a partir desta data, se torna uma só marca, agora é Hapvida. Desde o início, nos preocupamos em valorizar a cultura local, incluindo a escolha dos nomes das unidades, proporcionando acesso à saúde com qualidade, acolhimento e eficiência em custos e inovação”, explica Jorge Pinheiro, presidente do Hapvida.

Combate à Covid-19

Para combate à Covid-19, que coincidiu com os primeiros meses do Sistema Hapvida em Goiás, foram implementadas medidas para expandir e qualificar sua rede de atendimento em todo o Brasil, investindo mais de R$110 milhões para enfrentar este novo cenário. Do ponto de vista de infraestrutura, a companhia ampliou os leitos de internação e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A qualificação do atendimento também foi reforçada por meio da aquisição de diversos equipamentos, além dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) destinados à segurança dos profissionais de saúde - entre eles, um dispositivo para entubação simples, que protege médicos e pacientes durante procedimentos. Para acelerar e aumentar a capacidade de distribuição destes itens por sua rede em todo o Brasil, o Hapvida fretou uma aeronave, já que vias terrestres, por vezes, não atendem a necessidade e a urgência da demanda.

Estrutura

Com a marca Hapvida, o Grupo América que já era um dos maiores da saúde do Brasil, fortaleceu sua atuação no Centro Oeste brasileiro. Entre os hospitais de referência estão o Hospital Jardim América, o Hospital América, que é materno-infantil, e o Hospital Ortopédico Promed. Ao todo, são 3 hospitais, 14 clínicas médicas e 17 unidades de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial e 1 pronto atendimento, distribuídos, além Goiânia, nas regiões vizinhas.

Sobre o Sistema Hapvida

Com cerca de 6,4 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como o maior sistema de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco e RN Saúde, além da operadora Hapvida. Atua com mais de 30 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 40 hospitais, 184 clínicas médicas, 41 prontos atendimentos, 174 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.