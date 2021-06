Ao enfrentar diariamente esse novo momento que o país vive na pandemia, o Sistema Hapvida deu início a uma estratégia, em todo Brasil, que proporciona mais conforto aos pacientes que receberam o atendimento necessário na unidade e podem terminar o tratamento em casa, junto com a família: a desospitalização.

Este processo é indicado aos pacientes que podem, com aval médico, continuar o tratamento em casa. Eles contam com suporte de aparelhos e profissionais empenhados em fornecer toda a assistência necessária para a plena recuperação, como explica o Dr. Carlos Loja, diretor executivo da Rede Assistencial do Sistema Hapvida.

"Contamos com suporte domiciliar, seja de oxigênio, seja de fisioterapeuta, de psicólogo, conforme a necessidade desse paciente. Além disso, se recuperar no ambiente familiar é muito importante para as pessoas. Isso, para nós, tem sido uma tarefa recompensadora”, expressa.

Um dos pacientes que voltou para casa foi o Marcos Antônio Pereira, 47, gerente de assistência técnica automobilística, que esteve internado durante oito dias. “Estou muito feliz e me sentindo muito bem, podendo me recuperar em casa, com todo o material técnico e com a equipe de profissionais do Hapvida. Minha recuperação está satisfatória. Hoje, já posso fazer minha caminhada, seguindo orientação do fisioterapeuta. Eu indico para todas as pessoas. Quem puder se recuperar em casa, aproveite”, testemunha Marcos.

“Desempenhar esse papel é muito gratificante para todos nós. Permitimos que pacientes estejam em um ambiente muito mais acolhedor e propício para que essa fase de convalescência passe”, diz Loja.

O programa de desospitalização conta, atualmente, com serviço próprio de call center, telemonitorização ativa de enfermagem, teleconsultas médicas com equipe multidisciplinar.

A Diretora Médica do Sistema Hapvida, Luciane Amaral, comemora também o sucesso do programa. ”O programa de alta hospitalar vem ajudando muitos pacientes que tiveram Covid-19 e em casos selecionados. Já atendeu clientes de várias cidades do país. Desde dezembro de 2020 já foram mais de 3.500 pacientes atendidos pelo programa, 400 só em Goiás, com apoio multidisciplinar e integral, a luta contra a Covid-19 vai além do atendimento hospitalar, chegando na casa do paciente, onde possibilita uma reabilitação acelerada e humanizada”.

Mesmo com todo o suporte, é preciso continuar mantendo a rotina de cuidados, como manter o distanciamento social, usar máscara ao sair, lavar as mãos e usar álcool gel.